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GeriMakyaj BB ve CC Krem Nedir? Farkları Nelerdir?
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Makyaj>BB ve CC Krem Nedir? Farkları Nelerdir?
Makyaj
MAHMURE ÖZEL

BB ve CC Krem Nedir? Farkları Nelerdir?

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BB ve CC Krem Nedir? Farkları Nelerdir?

"BB krem ‘’blemish balm’’ (Leke kremi) ya da ‘’beauty balm’’ (Güzellik kremi) sözcüklerinin kısaltılmış hali olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle hafif bir makyaj tercih edenler BB kremi cilt tonunu dengelemek ve lekeleri saklamak için tercih ediyorlar. Ayrıca makyajınızda doğal ve taze bir görüntü oluşturmak istiyorsanız sizin için en ideal olanı BB kremdir. "

BB krem, standart fondötenden daha hafif yapıda ve temelindeki bileşenler sayesinde cildi serbest radikallere ve cildi kirliliğe karşı koruyan antioksidanlar içerir.

CC krem nedir? 

CC krem ‘’colour correcting’’ (Renk eşitsizlikleri giderici) ya da ‘’complexion correcting’’ (Cilt dengeleyici) sözcüklerinin kısaltılmış halidir. CC krem, BB kreme kıyasla daha hafif yapıdadır. Bu durum ise sivilceye yatkın yağlı ciltler için uygun bir tercih olmayacağı anlamına geliyor. CC kremin içerisinde bulunan ışık yansıtıcı partiküller sayesinde yüzünüze anında ışıltı katabilirsiniz. Eğer cildiniz kızarmış veya sararmışsa kesinlikle tercih etmelisiniz. CC kremler, BB kremde olduğu gibi yüzünüzü nemlendirmede yardımcı olur ve doğal bir görünüm sağlar.  

Makyaj Malzemeleri Nasıl Temizlenir
Makyaj Malzemeleri Nasıl Temizlenir?

CC ve BB krem arasındaki farklar: 

1) CC kremler ciltteki ton farklılıklarını hedeflerken BB kremler hafif bir fondöten etkisi yaratır.  

2) CC kremler C vitamini içerir ve cilt tonunun dengelenmesinde bu vitamin çok büyük bir rol oynar. BB kremde ise C vitamini yoktur. 

3) Her iki kreminde açıktan ortaya ve ortadan koyuya olmak üzere renk seçenekleri bulunuyor. 

4) Morluk ve kızarıklık başta olmak üzere CC kremlerin BB kreme kıyasla daha çok renk seçeneği var.  

5) BB krem yağlı ve sivilceli ciltler için daha uygundur. 

6) CC krem BB kreme kıyasla cildi daha çok besler. 

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