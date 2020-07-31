Bayramda 'Az Et Bol Yeşillik' Tüketin

Fazla tuz tüketimi, beyin kanaması, felç ve kalp krizi riskini artırmaktadır. Kurban Bayramı gibi dönemlerde bu ölçü bazen kaçabilmektedir. Bu dönemde aşırı et tüketimi, bu hastalarda kanda kolesterol yükselmesinin yanında bazı sağlık sorunlarını da tetikleyebilir.

Yağlı ette doymuş yağlar fazla miktarda bulunur. Kalp-damar hastaları ile hipertansiyonu bulunanlara, kurban etini az miktarda, bol yeşillik ve taze salata gibi antioksidan besinleri ise daha fazla tüketmelerini öneriyoruz. Alınan yüksek miktarda ete ilaveten, bunları tuzlu olarak tüketmek de hastalarda sorun oluşturuyor.

Yağsız et tüketilmeli

Koroner kalp hastalığı olan diyabetik ya da hipertansiyon hastalarının Kurban Bayramı'nda miktar olarak az ve özellikle yağsız etleri tercih etmeleri sağlık açısından faydalı olacaktır. Kalp-damar hastalığı için zararlı olduğu kanıtlanmış hayvansal kaynaklı yağların tüketiminin azaltılması da önemli.

Yağsız ette bile yüzde 20 oranında yağ bulunduğundan, kurban etini tüketirken özellikle etin yağsız kısımları seçilmeli, kuyruk yağı ve tereyağı kullanılarak yapılan kavurma yerine, ızgara veya haşlama şeklinde pişirme yöntemleri tercih edilmeli.

Taze kesilmiş etin sindirimi çok zordur, hazımsızlık yapabilir ve sert olmasından dolayı pişirilmesi zordur. Dolayısıyla buzdolabında 1-2 gün bekletilmiş etin tüketilmesi öneriliyor.

Ağır bir yemek sonrası kalp daha hızlı atmaya başlar, tansiyon yükselir. Kana salınan bazı hormonlar kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırır. Ağır bir yemek sonrası kanın sindirim organlarında göllenmesi de yine hayati organlara giden kan akımını azaltabilir. Bütün bunların sonucunda kalp krizi oluşması kolaylaşabilir. Bu nedenle bir öğün bile olsa yüksek karbonhidratlı, kızartmalı ve yağlı yemek anlamına gelen aşırı ağır bir yemek, kalbimizi zorlayabilir. Hastalar diyetlerine Kurban Bayramı süresince de devam etmeli ve ağır yemeklerden kaçınmalı.

Tatlı tüketilecekse hafif sütlü tatlılar tercih edilmeli ve gün içinde 2-2,5 litre su tüketilmeli.

Ayrıca bayramda ikramlarla birlikte artan çay ve kahve tüketimi de uykusuzluk, kalp ritim bozukluğu, mide problemleri oluşturabiliyor.