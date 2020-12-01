Batı Tipi Beslenme Mide Kanserine Neden Oluyor!

Sessiz bir şekilde uzun yıllar belirti vermeden ilerleyen mide kanseri, Türkiye’de en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Klinik protokol verilerine göre Türkiye’de mide kanseri erkeklerde en sık görülen beşinci, kadınlarda ise altıncı kanser türü olarak dikkat çekiyor. Batı tipi beslenme, mide kanserinin artışına yol açabiliyor.

Mide kanserine en sık Japonya ve Çin gibi uzak doğu ülkelerinde rastlanıyor. Avrupa ülkeleri ile ABD’de görülme oranlarının yaklaşık 100 binde 12-15 civarında olduğu belirtiliyor. Hazırlanan klinik protokolde, 100 bin kişide 14.2 ile Türkiye’nin mide kanserinde orta riskli bölgeler grubunda yer aldığı kaydedildi. Öte yandan tüm kanserler arasında erkeklerde yüzde 5,8 ile beşinci sırada yer alan mide kanserinin, kadınlarda ise yüzde 3,7 ile altıncı sırada yer aldığı görüldü.

Avrupa’da en obez ülkeyiz

Mide kanserini önlemedeki en önemli adım sağlıksız beslenmenin önüne geçmektir. obezitenin artmasıyla doğru orantılı olarak mide kanseri görülme sıklığı da arttı.

Ne yazık ki son yıllarda Avrupa ülkeleri arasında obezitede ilk sırada yer alıyoruz. Bunun bir an önce önüne geçmemiz gerekiyor. Öte yandan Batı tipi beslenme de mide kanserinin artışına yol açabiliyor. Özellikle donmuş gıdalar ve fastfood bu anlamda çok tehlikeli. Tuzlanmış, salamura veya turşu benzeri aşırı tuz içeren yiyecekler; etleri mangal, barbekü gibi doğrudan ateşte pişirmek ve fazla miktarda işlenmiş et ve et ürünlerinin sık tüketiminin mide kanseri riskini artırdığı görülmektedir.

Helikobakter piloriye dikkat!

Helikobakter pilori olarak adlandırılan mide bakterisine bağlı enfeksiyon, gastrit, ülser hatta yıllar içinde doku değiştirerek mide kanserine dahi yol açabiliyor. 1994’de Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı raporla helikobakter pilori mide kanserinin en önemli nedenleri arasında sayılmış. Helikobakter pilori sadece insan midesinde yaşayabilir.

Mide asidinin tüm bakterileri öldürür ancak bir takım enzimler salgılayarak o asitli ortamın içinde yaşayabilir. Helikobakter pilori, yiyeceklerden, içeceklerden bulaşmaz. İnsandan insana bulaşır. Anneden çocuğa bulaş en sık karşılaşılan yollardan birisidir. Uzun yıllar midede sessiz yaşayabilir. Yıllar sonra başka vücut içerisinde başka faktörlerle bir araya gelerek gastrit, ülser veya doku değişmesine paralel olarak kansere yol açabilir.