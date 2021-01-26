Basit Yaşam Tarzı Değişiklikleriyle Hormonlarınızı Nasıl Dengelersiniz?

Hormonal dengesizlik genetik faktörlerden kaynaklanabileceği gibi, dinlenme eksikliğinden yetersiz beslenmeye ve az hareket etmeye kadar gün içinde yaptığımız sağlıksız seçimlerden de kaynaklanabilir.

Hormonları dengelemek tek seferlik bir iş değildir, vücudunuzu tanımanızı ve sisteminizi mutlu etmek için uygulamalar yapmanızı gerektiren bir yolculuktur. Herhangi bir hormon dengesizliğini ya da hormonlarla ilgili durumu kendi kendinize teşhis etmeye çalışmak yerine bir uzman ile görüşmek en doğru yoldur. Bunun dışında henüz bir sorun yaşamadan da hormonlarınızı dengede tutmaya çalışmaya başlayabilirsiniz.

İşte basit değişikliklerle hormonlarınızı dengelemenin yolları:

1. Stresi azaltın

Bunun söylemesi kolay, yapması ise oldukça zor olan bir madde olduğunun farkındayız. Ancak size bu hayatta stres kadar zarar veren çok az şey vardır. Stresli olduğunuzda vücudunuz olması gerekenden daha fazla kortizol salgılar. Yüksek kortizol ise sindirim ve üreme sistemlerinden başlayarak vücutta büyük sistemik arızalara yol açabilir. Vücudumuz stres halindeyken, ona şans vermezseniz hormonal seviyeleri yeniden dengeleyemez.

Stresi hızlıca azaltmanın en iyi yolu 'hayır' demeyi öğrenmektir. Bulunduğunuz ortam, yapılan sohbet, çevrenizdeki kişiler size neşe vermiyor ve gülümsemenizi sağlamıyorsa hayır deyin ve sizi mutlu edecek şeyi yapın. Hayat, stresin sizi yönetmesine izin vermeyecek kadar kısa!

Öte yandan stresten uzaklaşmanın ve vücudu rahatlatmanın en etkili yollarından biri de nefes tekniğidir. Çalışmalar, basit derin nefes alma tekniklerinin kortizol seviyelerinin anında düşmesine yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Burnunuzdan 10'a kadar yavaşça nefes alın, böylece göbeğiniz sanki bir balonu şişiriyormuşsunuz gibi dışarı çıksın. Bir an için tepede kalın ve daha sonra ağzınızdan 10 kez daha nefes verin. Nefesinizi tutun ve minnettar olduğunuz bir şey düşünün. Bu basit kişisel bakım rutini, gününüzün normal bir parçası olsun. Nasıl işe yaradığını görünce çok şaşıracaksınız.

2. Yiyecekleri ilaç olarak kullanın

Düzgün yemek yerseniz ve vücudunuzu nemlendirirseniz, genellikle daha iyi bir ruh hali ve sağlıklı hormon seviyeleri sizinle olacaktır. Bitki ağırlıklı bir beslenme tarzı vücudun kendini yenden dengelemesine yardımcı olacaktır. Fazla şekerden, işlenmiş yiyeceklerden, yağdan ve tuzdan olabildiğince uzak durun, meyve, sebze, sağlıklı yağlar ve balık ağırlıklı beslenmeye çalışın. Öte yandan gün içinde yeterli miktarda su tüketmeyi asla ihmal etmeyin.

Vücudunuzda detosk etkisi oluşturmanın en iyi yolu yeşil smoothie'lerdir. Güne, vücudunuzu harekete geçirebilecek ve metabolizmanızı sabah boyunca devam ettirebilecek yeşil bir smoothie ile başlayabilirsiniz. Sabahları vücudunuzu doğru şekilde beslemek için bu lezzetli kahvaltınızı besleyici yoğun ve antioksidan bakımından zengin organik meyve ve sebzelerle güçlendirebilirsiniz.

3. Vücudunuzu hareket ettirin

Kronik stresle mücadelede hiçbir şey düzenli egzersiz kadar yardımcı olamaz. Zaten egzersiz yapıyor musunuz? Sonuçları görmüyorsanız veya yaptıktan sonra daha iyi hissetmiyorsanız vücudunuz için yanlış türde egzersiz yapıyor olabilirsiniz.

Eğer düzenli egzersiz rutini oluşturamıyorsanız, hayatınızın her alanına hareketi nasıl dahil edebileceğinizi düşünün. Mesela asansör yerine merdivenleri kullanın, arabanızı otoparkta en uzak köşeye park edin ve kaşan yolu yürüyün, otobüsten birkaç durak önce inerek yürüme yolunu çoğaltın, yemek masasını toplarken tüm tabaklar tek seferde mutfağa götürmek yerine tek tek yapın ve daha fazla hareket etmeyi sağlayın... Yapacağınız küçük değişiklikler hayatınızda büyük değişimlere yol açacaktır.

4. Uyku

En az yedi ila sekiz saat uyumamak, vücudunuzda kortizol seviyelerini yükseltir ve huzursuz hisse yol açar. Ertesi güne yorgun uyanırsınız ve tüm dengeniz alt üst olur. Yeterli uyumadığınızda endokrin sisteminiz ertesi güne ayak uyduramaz ve parasempatik sinir sisteminiz işini yapamaz. Vücudunuzun HPA ekseni, düzgün çalışması için sürekli ve dinlendirici bir uykuya ihtiyaç duyar. Uykusuzluk kilo alma, beyin sisi ve yorgunluk gibi semptomlara neden olabilir.

Günde 7-8 saat uyuduğunuzdan emin olun. Uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız yatağa girmeden önce ılık bir duş almak ya da bir fincan bitki çayı içmek sizi rahatlatabilir.

5. Uçucu yağlarla denemeler yapın

Güçlü aromaterapi, hormonlarınızı dengelemek ve daha iyi sağlık elde etmek arasında köprü olabilir. Mesela, lavanta esansiyel yağı, en telaşlı ortamlarda stres seviyelerini azaltacak kadar güçlüdür. Derin nefes alma tekniği ile birleştiğinde, kronik strese karşı harika bir silah oluşturur.

Biberiye esansiyel yağının kokusu beynin odaklanmasına yardımcı olur, hafızayı geliştirir ve kortizol seviyelerini düşürür.

Adaçayı krampları azaltır ve hormonlarımızın stresten dengeyi bulmasına yardımcı olmak için kas kasılmalarını hafifletebilir.

Uçucu yağlar ile vücudunuza masaj yapabilir, onları duşta kullanabilir, evinizde buhurdanlık yardımı ile kullanabilirsiniz.