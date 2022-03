Basit ve yararlÄ± 24 ipucu!

Bu ipuçları sizi uçurumun kenarından döndürür. Takip edin! Yanında sigara içilen bebek daha sık hastalanır Küçük ya da büyük her çocuk, eğer sigara içilen bir ortamda bulunuyorsa, astım ya da solunum yolu hastalıklarına daha kolay yakalanıyor. Bu yüzden çocuklar sigara içilen ortamlardan uzaklaştırılmalı. Küçük göğüsle, süt miktarının ilişkisi yok Göğüslerinizin ölçüsü 75 bile olsa, yeteri kadar süte sahipsiniz demektir. Göğüs büyüklüğü, süt miktarı ve kalitesi için bir ölçüt değildir. Küçük göğüslere sahip olsanız bile, sorun çıkmadan bebeğinizi besleyebilirsiniz. Tüy almanın sağlıklı yolları var Eğer yüzünüzdeki tüylerden rahatsızsanız ve tüylerinizi aldırmak sizi memnun edecekse sözümüz yok. Ancak tüylerden kurtulmak için kesinlikle kimyasal tüy dökücüler kullanmayın. Güzelleşmek uğruna kansere davetiye çıkarabilirsiniz. Kuş bakışı sağlık... Bu videolara da bir bakın! Ağrı kesici içmek için beklemeyin Ağrı vücudumuzun tüm organlarının en sık rastlanan tepkilerinden biridir. Bazı ağrı tipleri dışında örneğin stres kaynaklı bir baş ağrısında ağrı kesici içmek için beklemeyin. Ağrı kesici içmeden önce ne kadar çok beklerseniz, ağrınızın şiddetinin o kadar çok artma riski var Çikolata kabız yapmaz Çikolata, çok az lif içerir. Fakat yağlıdır. Yağlı olması bağırsağa ulaşmasını kolaylaştırır. Her ne olursa olsun, hiçbir yiyecek tek başına kabız yapmaz. Eğer farklı yiyecekleri aynı anda yiyorsanız bol su için. Fıtık ameliyatından 3 gün sonra ayağa kalkabilirsiniz Bu durum ameliyat teknikleri ilerlediğinden beri mümkün. Bir protezden destek alarak fıtıklı bölgeyi hareket ettirebiliriz. Alkol bizi ısıtır! Alkol damarlarımızın gevşemesini sağlar. Bu etki yüzümüzün kızarmasına ve sıcaklık hissetmemize neden olur. Alkolün çok fazla tüketimi ise tersine hipotermi denilen vücudun aşırı ısı kaybına ve titremeye yol açar. Zayıflar da egzersiz yapmalı Yaptığımız egzersizler, sadece bulunduğumuz kiloyu korumak için nefes almamızı geliştirir, kalbimizi çalıştırır, kaslarımızı ve tendonlarımızı kuvvetlendirir. Yapılan birçok çalışma gösteriyor ki, düzenli bir şekilde yapılan aktiviteler, göğüs kanserine yakalanma riskini azaltıyor. Yağlı yiyecek sivilce yapar Yağlı yiyecekler vücudumuzda sebum adlı maddenin üretimini artırır. Bu durum sivilcenin çıkmasını kolaylaştırır. İyi bir cilt için, mutlaka dengeli beslenmeli ve cildimizi temiz tutmalıyız. Antidepresan kullanıyorsanız Endişe hissini azaltmaya karşı olan ilaçların tersine depresyona karşı olan ilaçlar, biraz alışkanlık yapıyor. Tedavinin sonunda, size önerimiz ilacı aniden bırakmamanızda. Bunu tekrar aynı şikayetlerden kaçınmak için yapmalısınız. Antibiyotik vücudu yorar mı? Bizi hastalığın değil de antibiyotiğin yorduğunu ünürüz. Oysa organizmamız mikroplara karşı savunmak harekete geçtiğinde kendimizi yorgun hissederiz. Parmak çıtırdatmak zararlı değil Rahatlayın, parmaklarınızı çıtırdatırkenki duyduğunuz gürültü, ne kemiklerinizden ne de kıkırdaklarınızdan geliyor. Parmaklarınıza zarar gelme ya da kronik eklem yangısı hastalığına yakalanma riskiniz yok. Çıkan sesin sebebi eklem sıvısında oluşan gaz kabarcığından kaynaklanıyor. Baharatlı yiyecekler, ülsere yol açmaz Baharatlı yemeklerin mideye zarar verdiği sevdiklerinize lezzetli bir yemek hazırlamamak için bir bahane. Biber, mide ülserini kışkırtmaz. Bunun asıl sebebi 'helikobakter pikon' diye adlandırılan bakteridir. Soğuk nezle yapmaz Hepimiz nezle ya da grip olduğunda yü üşüttüğünü ya da cereyanda kaldığını söyler. Halbuki bunlar bilimsellikle ilgisi ol¬mayan söylemler. Grip ya da nezlenin asıl nedeni yorgunluk ya da uykusuzluk sonucu bağşıklık sistemimizin zayıflaması ve virüsle¬re daha fazla hassas olmamız. Et yemek de gerekli silikle ilerleyen yaşlarda kas bini azaltmak, bağışıklığı güçlendirmek için yeterince protein tüketmek gerekir. En kaliteli protein kaynağı ise et. Bu yüzden etin diyetten tamamen çıkarılması yanlış. Hafta sonu keyfi yorar Bütün hafta boyunca, erken kalkıp uyku sürenizi kısalttıysanız bioritminiz, yani vücut saatiniz buna alışır. Sanıldığının aksine hafta sonunda sabahları geç kalkmak, yatakta oyalanmak dinlendirici olmaktan öte sizi yorar. En sağlıklı yol her gün aynı uyku düzenine sahip olmak ve yeterince uyumaktır. Soda, ishale iyi gelmez Soda ve benzeri içecekler tuzdan ve şekerden yoksundur; bu da ishali ağırlaştırır. Çocuklar için, suyla birleşmiş tuz daha iyidir. Yetişkinler ise su ve elma suyu içmeli ve tuzlu şeyler tüketmeli. Bilgisayar gözleri bozmaz Yaşamınızı ekranın başında geçirmek gözlerinizi sulandırır ama bozmaz, gözlerinizin daha fazla yorulmasına sebep olur. Ya da şimdiye kadar farkedilmemiş olan astigmat gibi birtakım hastalıkları ortaya çıkarabilir. Sağlığınız için gözlüklerinizi ihmal etmemelisiniz. Sigaranın azı da zararlı Eğer sigaraya karşı bir hassasiyetiniz varsa kendinize dikkat etmelisiniz., alışılagelmedik bir stress yüzünden gün içinde farkında olmadan bir paketi bitirmek isteyebilirsiniz. Günde 3 4 sigaranın bile kanser ve kalp hastalıkları riskini arttırdığı biliniyor. Menopozda kilo alınır Bu sıklıkla rastlanan bir durumdur, tek sebebi hormonlar değildir. Kalıtımsal özellikler, yaşam tarzı da kilo alımını etkileyen sebeplerdendir. Menopoz sonrası kadınlardaki en büyük sorun ağırlık kazanımının hızlı bir şekilde olmasıdır. Uyurgezeri uyandırmayın Uyurgezer bir insanı uyandırmak çok da tehlikeli bir durum değildir ama yine de dikkat edilmelidir. Uyurgezer insan, siz onu uyandırırken kendisini savunmak için size karşı biraz saldırgan hareketlerde bulunabilir. Uyandırırken bunu göze alıp temkinli olmanızda yarar var. Meme ağrısı, kanser sinyali değil Göğüs kanseri, sanıldığı gibi kendini hissettirecek bir ağrı ile başlamaz. Göğüste hissedilen gerilim, gerginlik ve ağrılar genellikle hormonal dengesizlik, ya da menopoz öncesi evreden kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle paniğe kapılmayın ama doktorunuza danışmayı da ihmal etmeyin. Meme muayenesi için lgeç kalmayın 50'li yaşların gelmesiyle birlikte meme kanseri riski de artar. Fakat tümörlerin yüzde 20'si öceden gelişir. Regl döneminden sonra ğöüslerinize elinizle dokunarak kontrol etmelisiniz; elinize tuhaf bir sertlik geliyor ise doktorunuza başvurun. İstenildiği takdirde mamografi çektirin. Terle yalnızca su kaybetmeyiz Terle birlikte sanıldığının aksine, vücudumuzdan sadece su kaybetmeyiz. Terle birlikte mineral tuzları; özellikle amonyak, sodyum klorür, laktik asit de atılır. Sıcakta aşırı terlediğinizde vücudunuzun yalnızca suya değil tuza da ihtiyacı olduğunu unutmayın. Güneş kremlerine dikkat! Sadece güneş kremi sürmek bizi cilt kanserinden korumaz, çünkü her krem, bizi kanserde en etkili olan ültraviyole ışınlarından koruyacak maddeyi içermiyor. Güneş kremi bizi istenmeyen güneş yanıklarından korumada etkilidir.