Basit ve yararlÄ± 24 ipucu!

Bu ipuÃ§larÄ± sizi uÃ§urumun kenarÄ±ndan dÃ¶ndÃ¼rÃ¼r. Takip edin! YanÄ±nda sigara iÃ§ilen bebek daha sÄ±k hastalanÄ±r KÃ¼Ã§Ã¼k ya da bÃ¼yÃ¼k her Ã§ocuk, eÄŸer sigara iÃ§ilen bir ortamda bulunuyorsa, astÄ±m ya da solunum yolu hastalÄ±klarÄ±na daha kolay yakalanÄ±yor. Bu yÃ¼zden Ã§ocuklar sigara iÃ§ilen ortamlardan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶ÄŸÃ¼sle, sÃ¼t miktarÄ±nÄ±n iliÅŸkisi yok GÃ¶ÄŸÃ¼slerinizin Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼ 75 bile olsa, yeteri kadar sÃ¼te sahipsiniz demektir. GÃ¶ÄŸÃ¼s bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼, sÃ¼t miktarÄ± ve kalitesi iÃ§in bir Ã¶lÃ§Ã¼t deÄŸildir. KÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶ÄŸÃ¼slere sahip olsanÄ±z bile, sorun Ã§Ä±kmadan bebeÄŸinizi besleyebilirsiniz. TÃ¼y almanÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± yollarÄ± var EÄŸer yÃ¼zÃ¼nÃ¼zdeki tÃ¼ylerden rahatsÄ±zsanÄ±z ve tÃ¼ylerinizi aldÄ±rmak sizi memnun edecekse sÃ¶zÃ¼mÃ¼z yok. Ancak tÃ¼ylerden kurtulmak iÃ§in kesinlikle kimyasal tÃ¼y dÃ¶kÃ¼cÃ¼ler kullanmayÄ±n. GÃ¼zelleÅŸmek uÄŸruna kansere davetiye Ã§Ä±karabilirsiniz. KuÅŸ bakÄ±ÅŸÄ± saÄŸlÄ±k... Bu videolara da bir bakÄ±n! ÂAÄŸrÄ± kesici iÃ§mek iÃ§in beklemeyin AÄŸrÄ± vÃ¼cudumuzun tÃ¼m organlarÄ±nÄ±n en sÄ±k rastlanan tepkilerinden biridir. BazÄ± aÄŸrÄ± tipleri dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶rneÄŸin stres kaynaklÄ± bir baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±nda aÄŸrÄ± kesici iÃ§mek iÃ§in beklemeyin. AÄŸrÄ± kesici iÃ§meden Ã¶nce ne kadar Ã§ok beklerseniz, aÄŸrÄ±nÄ±zÄ±n ÅŸiddetinin o kadar Ã§ok artma riski var Ã‡ikolata kabÄ±z yapmaz Ã‡ikolata, Ã§ok az lif iÃ§erir. Fakat yaÄŸlÄ±dÄ±r. YaÄŸlÄ± olmasÄ± baÄŸÄ±rsaÄŸa ulaÅŸmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r. Her ne olursa olsun, hiÃ§bir yiyecek tek baÅŸÄ±na kabÄ±z yapmaz. EÄŸer farklÄ± yiyecekleri aynÄ± anda yiyorsanÄ±z bol su iÃ§in. FÄ±tÄ±k ameliyatÄ±ndan 3 gÃ¼n sonra ayaÄŸa kalkabilirsiniz Bu durum ameliyat teknikleri ilerlediÄŸinden beri mÃ¼mkÃ¼n. Bir protezden destek alarak fÄ±tÄ±klÄ± bÃ¶lgeyi hareket ettirebiliriz. Alkol bizi Ä±sÄ±tÄ±r! Alkol damarlarÄ±mÄ±zÄ±n gevÅŸemesini saÄŸlar. Bu etki yÃ¼zÃ¼mÃ¼zÃ¼n kÄ±zarmasÄ±na ve sÄ±caklÄ±k hissetmemize neden olur. AlkolÃ¼n Ã§ok fazla tÃ¼ketimi ise tersine hipotermi denilen vÃ¼cudun aÅŸÄ±rÄ± Ä±sÄ± kaybÄ±na ve titremeye yol aÃ§ar. KuÅŸ bakÄ±ÅŸÄ± saÄŸlÄ±k... Bu videolara da bir bakÄ±n! ÂZayÄ±flar da egzersiz yapmalÄ± YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z egzersizler, sadece bulunduÄŸumuz kiloyu korumak iÃ§in nefes almamÄ±zÄ± geliÅŸtirir, kalbimizi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±r, kaslarÄ±mÄ±zÄ± ve tendonlarÄ±mÄ±zÄ± kuvvetlendirir. YapÄ±lan birÃ§ok Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¶steriyor ki, dÃ¼zenli bir ÅŸekilde yapÄ±lan aktiviteler, gÃ¶ÄŸÃ¼s kanserine yakalanma riskini azaltÄ±yor. YaÄŸlÄ± yiyecek sivilce yapar YaÄŸlÄ± yiyecekler vÃ¼cudumuzda sebum adlÄ± maddenin Ã¼retimini artÄ±rÄ±r. Bu durum sivilcenin Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r. Ä°yi bir cilt iÃ§in, mutlaka dengeli beslenmeli ve cildimizi temiz tutmalÄ±yÄ±z. YaÄŸlÄ± yiyecek sivilce yapar YaÄŸlÄ± yiyecekler vÃ¼cudumuzda sebum adlÄ± maddenin Ã¼retimini artÄ±rÄ±r. Bu durum sivilcenin Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r. Ä°yi bir cilt iÃ§in, mutlaka dengeli beslenmeli ve cildimizi temiz tutmalÄ±yÄ±z. Antidepresan kullanÄ±yorsanÄ±z EndiÅŸe hissini azaltmaya karÅŸÄ± olan ilaÃ§larÄ±n tersine depresyona karÅŸÄ± olan ilaÃ§lar, biraz alÄ±ÅŸkanlÄ±k yapÄ±yor. Tedavinin sonunda, size Ã¶nerimiz ilacÄ± aniden bÄ±rakmamanÄ±zda. Bunu tekrar aynÄ± ÅŸikayetlerden kaÃ§Ä±nmak iÃ§in yapmalÄ±sÄ±nÄ±z. KuÅŸ bakÄ±ÅŸÄ± saÄŸlÄ±k... Bu videolara da bir bakÄ±n! ÂAntibiyotik vÃ¼cudu yorar mÄ±? Bizi hastalÄ±ÄŸÄ±n deÄŸil de antibiyotiÄŸin yorduÄŸunu Ã¼nÃ¼rÃ¼z. Oysa organizmamÄ±z mikroplara karÅŸÄ± savunmak harekete geÃ§tiÄŸinde kendimizi yorgun hissederiz. Parmak Ã§Ä±tÄ±rdatmak zararlÄ± deÄŸil RahatlayÄ±n, parmaklarÄ±nÄ±zÄ± Ã§Ä±tÄ±rdatÄ±rkenki duyduÄŸunuz gÃ¼rÃ¼ltÃ¼, ne kemiklerinizden ne de kÄ±kÄ±rdaklarÄ±nÄ±zdan geliyor. ParmaklarÄ±nÄ±za zarar gelme ya da kronik eklem yangÄ±sÄ± hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanma riskiniz yok. Ã‡Ä±kan sesin sebebi eklem sÄ±vÄ±sÄ±nda oluÅŸan gaz kabarcÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklanÄ±yor. BaharatlÄ± yiyecekler, Ã¼lsere yol aÃ§maz BaharatlÄ± yemeklerin mideye zarar verdiÄŸi sevdiklerinize lezzetli bir yemek hazÄ±rlamamak iÃ§in bir bahane. Biber, mide Ã¼lserini kÄ±ÅŸkÄ±rtmaz. Bunun asÄ±l sebebi 'helikobakter pikon' diye adlandÄ±rÄ±lan bakteridir. KuÅŸ bakÄ±ÅŸÄ± saÄŸlÄ±k... Bu videolara da bir bakÄ±n! ÂSoÄŸuk nezle yapmaz Hepimiz nezle ya da grip olduÄŸunda yÃ¼ Ã¼ÅŸÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ya da cereyanda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yler. Halbuki bunlar bilimsellikle ilgisi olÂ¬mayan sÃ¶ylemler. Grip ya da nezlenin asÄ±l nedeni yorgunluk ya da uykusuzluk sonucu baÄŸÅŸÄ±klÄ±k sistemimizin zayÄ±flamasÄ± ve virÃ¼sleÂ¬re daha fazla hassas olmamÄ±z. Et yemek de gerekli silikle ilerleyen yaÅŸlarda kas bini azaltmak, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in yeterince protein tÃ¼ketmek gerekir. En kaliteli protein kaynaÄŸÄ± ise et. Bu yÃ¼zden etin diyetten tamamen Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± yanlÄ±ÅŸ. Hafta sonu keyfi yorar BÃ¼tÃ¼n hafta boyunca, erken kalkÄ±p uyku sÃ¼renizi kÄ±salttÄ±ysanÄ±z bioritminiz, yani vÃ¼cut saatiniz buna alÄ±ÅŸÄ±r. SanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aksine hafta sonunda sabahlarÄ± geÃ§ kalkmak, yatakta oyalanmak dinlendirici olmaktan Ã¶te sizi yorar. En saÄŸlÄ±klÄ± yol her gÃ¼n aynÄ± uyku dÃ¼zenine sahip olmak ve yeterince uyumaktÄ±r. KuÅŸ bakÄ±ÅŸÄ± saÄŸlÄ±k... Bu videolara da bir bakÄ±n! ÂSoda, ishale iyi gelmez Soda ve benzeri iÃ§ecekler tuzdan ve ÅŸekerden yoksundur; bu da ishali aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±r. Ã‡ocuklar iÃ§in, suyla birleÅŸmiÅŸ tuz daha iyidir. YetiÅŸkinler ise su ve elma suyu iÃ§meli ve tuzlu ÅŸeyler tÃ¼ketmeli. Bilgisayar gÃ¶zleri bozmaz YaÅŸamÄ±nÄ±zÄ± ekranÄ±n baÅŸÄ±nda geÃ§irmek gÃ¶zlerinizi sulandÄ±rÄ±r ama bozmaz, gÃ¶zlerinizin daha fazla yorulmasÄ±na sebep olur. Ya da ÅŸimdiye kadar farkedilmemiÅŸ olan astigmat gibi birtakÄ±m hastalÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±karabilir. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in gÃ¶zlÃ¼klerinizi ihmal etmemelisiniz. SigaranÄ±n azÄ± da zararlÄ± EÄŸer sigaraya karÅŸÄ± bir hassasiyetiniz varsa kendinize dikkat etmelisiniz., alÄ±ÅŸÄ±lagelmedik bir stress yÃ¼zÃ¼nden gÃ¼n iÃ§inde farkÄ±nda olmadan bir paketi bitirmek isteyebilirsiniz. GÃ¼nde 3 4 sigaranÄ±n bile kanser ve kalp hastalÄ±klarÄ± riskini arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± biliniyor. KuÅŸ bakÄ±ÅŸÄ± saÄŸlÄ±k... Bu videolara da bir bakÄ±n! ÂMenopozda kilo alÄ±nÄ±r Bu sÄ±klÄ±kla rastlanan bir durumdur, tek sebebi hormonlar deÄŸildir. KalÄ±tÄ±msal Ã¶zellikler, yaÅŸam tarzÄ± da kilo alÄ±mÄ±nÄ± etkileyen sebeplerdendir. Menopoz sonrasÄ± kadÄ±nlardaki en bÃ¼yÃ¼k sorun aÄŸÄ±rlÄ±k kazanÄ±mÄ±nÄ±n hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde olmasÄ±dÄ±r. Uyurgezeri uyandÄ±rmayÄ±n Uyurgezer bir insanÄ± uyandÄ±rmak Ã§ok da tehlikeli bir durum deÄŸildir ama yine de dikkat edilmelidir. Uyurgezer insan, siz onu uyandÄ±rÄ±rken kendisini savunmak iÃ§in size karÅŸÄ± biraz saldÄ±rgan hareketlerde bulunabilir. UyandÄ±rÄ±rken bunu gÃ¶ze alÄ±p temkinli olmanÄ±zda yarar var. Meme aÄŸrÄ±sÄ±, kanser sinyali deÄŸil GÃ¶ÄŸÃ¼s kanseri, sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi kendini hissettirecek bir aÄŸrÄ± ile baÅŸlamaz. GÃ¶ÄŸÃ¼ste hissedilen gerilim, gerginlik ve aÄŸrÄ±lar genellikle hormonal dengesizlik, ya da menopoz Ã¶ncesi evreden kaynaklanÄ±yor olabilir. Bu nedenle paniÄŸe kapÄ±lmayÄ±n ama doktorunuza danÄ±ÅŸmayÄ± da ihmal etmeyin. KuÅŸ bakÄ±ÅŸÄ± saÄŸlÄ±k... Bu videolara da bir bakÄ±n! ÂMeme muayenesi iÃ§in lgeÃ§ kalmayÄ±n 50'li yaÅŸlarÄ±n gelmesiyle birlikte meme kanseri riski de artar. Fakat tÃ¼mÃ¶rlerin yÃ¼zde 20'si Ã¶ceden geliÅŸir. Regl dÃ¶neminden sonra ÄŸÃ¶Ã¼slerinize elinizle dokunarak kontrol etmelisiniz; elinize tuhaf bir sertlik geliyor ise doktorunuza baÅŸvurun. Ä°stenildiÄŸi takdirde mamografi Ã§ektirin. Terle yalnÄ±zca su kaybetmeyiz Terle birlikte sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aksine, vÃ¼cudumuzdan sadece su kaybetmeyiz. Terle birlikte mineral tuzlarÄ±; Ã¶zellikle amonyak, sodyum klorÃ¼r, laktik asit de atÄ±lÄ±r. SÄ±cakta aÅŸÄ±rÄ± terlediÄŸinizde vÃ¼cudunuzun yalnÄ±zca suya deÄŸil tuza da ihtiyacÄ± olduÄŸunu unutmayÄ±n. GÃ¼neÅŸ kremlerine dikkat! Sadece gÃ¼neÅŸ kremi sÃ¼rmek bizi cilt kanserinden korumaz, Ã§Ã¼nkÃ¼ her krem, bizi kanserde en etkili olan Ã¼ltraviyole Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±ndan koruyacak maddeyi iÃ§ermiyor. GÃ¼neÅŸ kremi bizi istenmeyen gÃ¼neÅŸ yanÄ±klarÄ±ndan korumada etkilidir. Diyet Dergisi KuÅŸ bakÄ±ÅŸÄ± saÄŸlÄ±k... Bu videolara da bir bakÄ±n!Â