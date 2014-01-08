Gitmeden bu maddeleri muhakkak bilin!



Kendinizi bilin:Â Â MÃ¼lakatÄ±nÄ±z var ve Ã¶zgeÃ§miÅŸiniz ve Ã¶n yazÄ±nÄ±zla ilgili sorulacak sorulara hazÄ±rlÄ±klÄ± olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ã–ncelikle kendinizi nasÄ±l anlatacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Sizi diÄŸer adaylardan ayÄ±ran Ã¶zelliklere yoÄŸunlaÅŸÄ±n.Â Ä°ÅŸi geliÅŸtirmek iÃ§in neler yapabileceÄŸinizi bilin. AyrÄ±ca tipik mÃ¼lakat sorularÄ±na da hazÄ±rlÄ±k olun.ÂKariyer hedefiniz nedir? Son iÅŸinizden neden ayrÄ±ldÄ±nÄ±z? gibi...



Ã–zgeÃ§miÅŸinizi bilin:Â Â Ä°ÅŸveren sizi tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±ndan elinde sadece sizin Ã¶zgeÃ§miÅŸiniz var. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeye gitmeden muhakkak kendinize de bir kopyasÄ±nÄ± alÄ±n. Belli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden parÃ§a parÃ§a soru sorulabileceÄŸinden arada gÃ¶z atmanÄ±z gerekebilir. Ã–rneÄŸin bir iÅŸte elde ettiÄŸiniz baÅŸarÄ± aklÄ±nÄ±zda kalmamÄ±ÅŸ olabilir ve soru sorulduÄŸunda ÅŸaÅŸÄ±rabilirsiniz. Bu da iÅŸveren de gÃ¼venilmez bir izlenim bÄ±rakabilir. Bu tip durumlarÄ± Ã¶nlemek iÃ§in Ã¶zgeÃ§miÅŸinizi iyice bilin.



Åžirketi bilin:Â Åžirketin koltuklarÄ±nda oturup etrafÄ± seyretmeye gitmiyorsanÄ±z, Ã¶nceden mutlaka firmayÄ± araÅŸtÄ±rmanÄ±z gerekir. ArtÄ±k internetin Ã§ok yaygÄ±n ve hemen hemen her ÅŸirkeyin bir web sayfasÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek, ÅŸirket hakkÄ±nda birÅŸey bilmemenizin herhangi bir bahanesi olamaz.Â Bu yÃ¼zden gitmeden kÃ¼Ã§Ã¼k bir araÅŸtÄ±rma yapmak gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin gidiÅŸatÄ± iÃ§in iyi olacaktÄ±r.

Sormak istediklerinizi bilin:Â Ä°lgisiz gÃ¶rÃ¼nen adaylarÄ±n mÃ¼lakatta baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± neredeyse imkansÄ±z. CevaplarÄ±nÄ± bilmek istediÄŸiniz ve cevaplarÄ±nÄ± bilmeniz gereken ÅŸeyleri sorun. Gitmeden Ã¶nce bunlarÄ± listeleyin.



MÃ¼lakatÃ§Ä±nÄ±zÄ± bilin:Â EÄŸer mÃ¼lakatÃ§Ä±nÄ±zÄ± Ã¶nceden Ã¶ÄŸrenme ÅŸansÄ±nÄ±z varsa bunu kesinlikle Ã¶ÄŸrenin. Onun hakkÄ±nda biraz araÅŸtÄ±rma yapmak gÃ¶rÃ¼ÅŸmek sÄ±rasÄ±nda Ã§ok iÅŸinize yaracaktÄ±r. Onu tanÄ±manÄ±z ve kariyeri hakkÄ±nda bilgi sahibi olmanÄ±z onu etkilemenize yardÄ±m edecektir.



MÃ¼lakatta Ã¼cret sorusu: Ä°ÅŸ arama sÃ¼recinin en kritik noktasÄ± mÃ¼lakat aÅŸamasÄ±. Her ÅŸey iyi gidiyor derken Ã¼cret konusu birden gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin seyrini deÄŸiÅŸtirebiliyor. Bazen iÅŸ baÅŸvurusunda bulunan kiÅŸi umduÄŸunun Ã§ok altÄ±nda bir Ã¼cretle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor, bazen de sÃ¶ylediÄŸi Ã¼cret fazla dÃ¼ÅŸÃ¼k bulunup Ã¶zgÃ¼vensiz olarak damgalanma ihtimali yaÅŸÄ±yor.



Ä°ÅŸin pÃ¼f noktasÄ±: Ä°ÅŸe alÄ±mcÄ±lara gÃ¶re adaylarÄ±n birÃ§oÄŸu ÅŸirketi ve pozisyonun gerekliliklerini iyi araÅŸtÄ±rmÄ±yor. Ãœcret konusunda ise doÄŸru bilgiye ulaÅŸmakta zorluk Ã§ekiyor. Ãœcret seviyeleri farklÄ± gÃ¶stergelere gÃ¶re deÄŸiÅŸkenlik gÃ¶steriyor. GÃ¼venilir yayÄ±nlarÄ±n her yÄ±l yaptÄ±klarÄ± Ã¼cret araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ± ve Ã¼cret araÅŸtÄ±rma ÅŸirketlerinin yÄ±llÄ±k raporlarÄ± bu konuda yardÄ±mcÄ± olabilir. KiÅŸinin net ve dÃ¼rÃ¼st olmasÄ±, teklifin Ã¼zerinde bir beklentisi varsa bu talebinin gerekÃ§elerini firmaya sunabilmesi bekleniyor. Bu gerekÃ§eler, eÄŸer Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsa mevcuttaki Ã¼cret paketi, sahip olduÄŸu yetkinlik ve beceriler, kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ baÅŸarÄ±larÄ± (Ã¶rneÄŸin satÄ±ÅŸlarÄ± yÃ¼zde 20 oranÄ±nda arttÄ±rmÄ±ÅŸ olmasÄ±) ve iÅŸe baÅŸlamasÄ± durumunda firmaya yapacaÄŸÄ± katkÄ±lar gibi konular. BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼cret talebinde bulunmadan Ã¶nce ÅŸu kriterleri gÃ¶zden geÃ§irmekte yarar var:

Deneyim ve eÄŸitim:Â Bitirilen okul ve deneyimlerinin tutarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± (aynÄ± konuda olmasÄ±) kiÅŸinin alanÄ±nda uzmanlaÅŸmaÂ seviyesini belirler. Bu da maaÅŸ ortalamasÄ±na yansÄ±yacaktÄ±r. BaÅŸvurulan pozisyonun unvanÄ±:Â Eleman, uzman, uzman yardÄ±mcÄ±sÄ±... Hepsinin maaÅŸ derecesi ayrÄ±.

Ekonomik durum:Â BaÅŸvuru yapÄ±lan sektÃ¶rde o dÃ¶nem finansal bir durgunluk yaÅŸanÄ±yorsa beklentiyi fazla yÃ¼ksek tutmamalÄ±.

BaÅŸvurulan ÅŸirket:Â GerÃ§ekten kurumsal bir ÅŸirket ise maaÅŸ pazarlÄ±ÄŸÄ± yapmanÄ±z pek mÃ¼mkÃ¼n olmayabilir. MaaÅŸ politikalarÄ± her derece iÃ§in bellidir.

Yan faydalar:Â Kurum size eÄŸitim, ikramiye, Ã¶zel saÄŸlÄ±k sigortasÄ±, bireysel emeklilik katkÄ± payÄ± gibi yan faydalar sunuyorsa bunlarÄ± da dikkate almalÄ±.