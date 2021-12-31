Başak Burcunu 2022 Yılında Neler Bekliyor? Başak Burcu 2022 Aşk, Para ve Sağlık Yorumu

Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar,

Bu sene hedeflerinize ulaşmak için gökyüzünden sağlam bir destek alıyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Merkür bu yıl içinde 4 kez hava burçlarında gerileme yapacak. Özellikle hayatınızla ilgili yapacağınız konuşmalar ve iş birlikleri bu yıla damgasını vuracak. Sağlam kazançlar ve yeni iş kolları sizi çok heyecanlandıracak. 14 Ocak-10 Mayıs-10 Eylül-29 Aralık zamanları sizlerin özel olarak daha fazla efor harcadığınız zamanlar olabilir.

Özellikle Akrep ve Boğa Güneş Tutulmaları sizlerin kendinizi bazı gerçekleşebilecek önemli başarılara hazırlamanız gerektiğini söylemektedir. Bu durumda, daha önceki bir çalışmayı tamamladığınızda veya becerilerinizi zamanında geliştirdiğinizde yılın ikinci yarısına oldukça hazırlıklı ilerlemiş olacaksınız.30 Nisan Boğa Güneş Tutulması sizlerin hayatına yeni bir yön veya yeni bir şans olarak gelebilir. Şubat ayının başından haziran ayına kadar sağlam bir şekilde çalışmanız bu yılı çok net bir şekilde sizlere özetlemektedir. Sizler zaten çalışkan ve ürettikçe mutlu olan insanlarsınız ama bu yıl daha fazla kendinize yatırım yapmak istiyorsunuz.

5 Ay boyunca Mars gezegeni kariyer evinizde gerileyecek.

Yıl içinde 10. Eviniz (Kariyer) bu yıl önemli değişiklikler sizlere vaat ediyor. Geçen sene başlangıçlarını hissettiğiniz ama şimdi değişimine tüm hızıyla şahit olduğunuz konular söz konusu olabilir. Kariyeriniz daha fazla yaratıcılık içerecek. “Sezgisel ve özgür” yollarla ilerlemek özgürlüğünü içinizde yavaş yavaş hissetmeye başlıyor olabilirsiniz. Artık bütün gün masanın arkasında kilitlenmek ya da rutin olan şeylere takılmak isteyemeyeceksiniz. En yüksek ideallerinizi ifade etmenizi sağlayan bir kariyer yoluna ihtiyacınız var. Yaptığınız işin dünyaya yardımcı olduğunu, bunun bir anlamı ve amacı olduğunu hissetmeniz gerekecek. İtibar ve sosyal statünüzü korumayı ve yanlış anlaşılmalara dikkat etmeyi bu zamanda iyi seçmelisiniz.

20 Ağustos’ta Mars İkizler burcuna giriş yaptığında kariyeriniz ile ilgili her türlü durumu ve gelişmeyi yakından takip etmeli sonrasında 30 Ekim zamanlarında daha özverili ve dikkatli olmalısınız. Arkadaşlık ve sosyal çevre iletişiminiz bu günlerde kariyerinizi ilerletmek için olağanüstü derecede önemlidir. Önemli arkadaşlar, yüksek statüdeki insanlar, kariyerlerinizi ilerletmek istediğiniz yönde yeni dostluklar hayatınıza dahil olabilir. Doğru insanları tanımak için yeteneğini bu yıl keşfedebileceksin ve bu size büyük bir yardım getirecek. İş arayanlar ise tüm yıl boyunca harika fırsatlar elde edebilecek. Sosyal hayatınız ve ilişkileriniz genel olarak geçmiş yıllardan daha istikrarlı ve daha uyumlu bir noktada olacaktır. Yakın çevre ve sosyal ilişkilerinizde bir büyüme ve yeni katılan insanlar olabilir.

Jüpiter Balık! Evlilik kararı alabilirisiniz ya da yeni bir ortaklık!

Bu yıl sizin için önemli olan unsur gerçekten kendi yaşam alanınızda yalnız kalmamak ve aile olma kavramı içerisinde bulunma fikri olabilir. Bu size bazı ani kararlar da aldırabilir. Bu konuda şartlarınız çok önemli olacaktır. Çocuk sahibi olmak ve yalnızlık korkusu sizleri tetikleyebilir. Bu yüzden bazı yön değişiklikleri yapabilirsiniz. Âmâ bu yıl taşınma ya da yer değişikliği fikri içinde olabilirsiniz. Kendinizi aile ilişkilerinde ve yakın akrabalarınızla uzun yıllardır çözemediğiniz bazı konuları çözerken bulabilirsiniz. Ailenizin bazı ufak tefek problemleri sizleri düşündürebilir.

Mayıs-Eylül ayları aile toplantıları yapmak, aile üyeleriyle sorunlarınızı düzeltmek, ev için güzellik objeleri almak ya da evinizi yeniden dekore etmek ve güzelleştirmek için özellikle iyi bir zaman. Kardeşlerinizin sorumluluk almasını sağlamalı ve kendi kişisel alanınızı özgürleştirmeyi öğrenmelisiniz.Yeni kuracağınız işler ya da 2021 yılında başlatıp verim alamadığınız işler konusunda bu yıl markalaşmaya gidebilir. Para kazanabilirsiniz.

Jüpiter’in ilişkiler evinizde gerileyeceğini unutmayın!

28 Ekim de Jüpiter’in tekrar Balık burcuna geçmesiyle birlikte 2021 Mayıs-Temmuz arasında yarım kalan işlerinizi ya da tekliflerinizi tekrar alabileceğiniz bir süreci tetikliyor.Bu dönemlerde yaşadığınız haksızlıklar ya da yarım kalan ilişkiler varsa burada önemli sonuçlar alabilirsiniz. Bu süreçte evlilik ya da iş birliklerinizi bitirme gibi kararlar vermeniz doğru olmayacaktır. Finansal anlamda büyük bir rahatlık yaşamaya açık olduğunuz bu yılı en iyi şekilde değerlendirmek için mutlaka Şubat- Haziran ayları arasında belli yatırım planları yapmalı ve birikim yaratma noktasında olmalısınız. Bu yıl ilişkiler sizin için çok önemli olacaktır. Makul olan bir ilişki içerisinde olmanız ve bazı sorunları beraber hallediyor olmanız bu yıl için sizlere iyi gelecektir. 15 Mayıstan sonra büyük bir aşk hikayesi sizin yaşamanıza harika bir yön verebilir.

2022 Başak

Yılın Puanı: 10 üzerinden “8 Puan”

Yıl içinde en iyi ilişki kuracağınız burçlar: Boğa, İkizler, Kova

Yılın en başarılı ayları: Mart, nisan, ekim

Yılın en dikkatli olunması gereken ayları: Şubat, haziran, ağustos

Ocak: Müjdeli haberlerle yeni serüvenine başlıyorsun. Bebek özlemin varsa, ilk müjdelerden biri bu olabilir. Sosyal çevrene yardımcı olmak için herkesi seferber edeceksin. Bir akımın öncüsü olabilirsin.

Şubat: Bazı sırların ortaya çıktığı, çalışma koşullarının değişime uğradığı bir aydasın. Stresten kaynaklanan sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmanda fayda var. Takıntılarının seni kontrol etmesine izin vermemelisin.

Mart: Tazeleniyor ve arınıyorsun. İkili ilişkilerinde duygusal yönün ağır basabilir. Bunları içinde tutmak da seni yorabilir. Buna izin verme, her şeyi tüm açıklığıyla görmenin iyi taraflarına odaklan. Hayatın sana yaktığı ışığı takip et.

Nisan: Başına gelenlere iyi yanından bakmak zor olabilir. Ama değişiyor, değiştikçe de ilerliyorsun. Bunu bir kere fark etmek, tüm korkularını atmanı sağlayacaktır. Bildiğin ve mutlu olduğun alandan çıkmak istemediğinde, bilmediğin yerlerin sana katacaklarını düşünmeyi denemelisin.

Mayıs: İyi niyetinin ve doğru duruşunun ödülünü bu ay alıyorsun. Suçlandığın her konuda gerçeklerin ortaya çıkacak. İşte o zaman sende gerçekten yanında olan ve olmayanların farkına vararak gereken elemeyi yapacaksın.

Haziran: Çözülsün, tamamlansın dediğin ne varsa hepsinin birer birer gerçekleştiğini görebilirsin. Ailenin desteğini hissetmek, bu şekilde ilerlemek seni güçlü kılıyor. Neye sahip olduğunu anlamak, seni daha iyilerine kavuşturacaktır.

Temmuz: Hobilerin, hobi olmaktan çıkabilir ve bundan bir kazanç elde edebilirsin. Tüm çalışmalarını buna göre yapabilirsin. Ticari girişimler yaz aylarına renk katabilir. Becerilerini ve kendini sakladığın yerden çıkarıyorsun.

Ağustos: Sağlığınla ilgilenmen gerekebilir. Eklem ve dolaşım problemlerine odaklanmalısın. Çalışma koşullarının ağırlığı seni zorluyor olacaktır. Biraz dinlenmeyi, yeni başlangıçlar için güç toplamayı denemelisin. Korkma, senin isteyip de başaramadığın bir şey yoktur.

Eylül: Aşka kollarını açmaya hazır ol, bu sefer boşluklar dolabilir. Güven ve inanmak senin iki önemli parametren ve şimdi onlarla birlikte hareket edecek olmanın zamanındasın. Biri var ki, “işte” diyeceksin “işte el ele yürüyebileceğim, mutlu olacağım kişi”...

Ekim: Hareketli bir aya hazır mısın? Ekonomik koşulların için oldukça yüksek efor sarfetmen gerekecek. Bunun için yeni bir eğitim alman bile söz konusu olabilir. Farklı ve sana uymadığını düşündüğün bir yerden, hayatında yeni bir başlangıç yapabilirsin.

Kasım: Uzakları yakın edeceğin bir aydasın. Bu yakınlık kendine doğru bir yakınlık olacaktır. Bulunduğun çevreyi hatta ülkeyi bile değiştirebilirsin. Hayat seni hızlandırıyor. Kendine senin bile inanmayacağın şeyleri başarıyorsun. Ailen ve yeni kazandığın dostlukların manevi gücünü oluşturuyor.

Aralık: Şanslı zamanlardasın. Kariyerinde bir son yaşayabilir, bu sayede önemli bir başlangıç yapabilirsin. Planlarının ve beklentilerinin dışında bir iş tekliği sana farklı bir umut getirebilir. 2023 öncesinde, her şeyi ve herkesi en çok da kendini yeniliyorsun.