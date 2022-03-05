Başak Burcu Hangi Element? Başak Burcu Elementi Nedir

Başak mevsimi Batı'da hasat zamanı olduğundan, mısır sapı taşıyan Bakire tarafından sembolize edilir.

Başak Burcu Hangi Elemente Mensuptur?

Başak burçlarının işlevsellik, pratiklik ve yararlı olmayanı ortadan kaldırma konusundaki endişesi vardır. Bu burca mensup olanlar mükemmellik için çabalar ve genellikle kusurlara odaklanarak dünyanın güzelliğini kaçırabilir. Dikkatli Başak'ı işyerinde başarılı yapan ince ayrıntılara gösterdiği özendir. Başak, liste yapma eğilimindedir ve önceliklendirme konusunda harikadır.

Başak, Boğa ve Oğlak ile birlikte üç toprak burcundan biridir. Toprak işaretleri yere ve toprağa bağlıdır. Bu grup, duygusal su işaretlerinin aksine, neyin gerçek ve neyin ulaşılabilir olduğu ile ilgilidir. Çok üretken olma eğilimindedirler, ancak çoğu zaman işkolik, materyalist veya çok inatçı olabilirler. Toprak burçları harika arkadaşlar edinir çünkü sizi toprak altında tutar ve sağlam bir temel atarlar.

Başak Burcunun Element Özellikleri Nelerdir?

Başak, Toprak elementine mensuptur. Değişkenlik ile karakterize edilen değişken bir işarettir. Bir Başak'ın kendilerini ifade etme biçimlerini veya düşünme biçimlerini sık sık değiştirdiğini görebilirsiniz. Bu harika bir şey olabilir, çünkü onları uyarlanabilir ve yeniliklerle rahat hale getirir. Bununla birlikte, değişken işaretler huzursuz olabilir ve bağlanmaktan pek hoşlanmazlar. Bu, genellikle güvenilmez, taahhütte bulunamayan ve tutarsız oldukları anlamına gelir.