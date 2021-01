Başak Burcu Hangi Ay? Başak Burcu Tarihleri Ve Günleri

Başak burcu toprak grubu 3 burçtan birisidir. Başak burcunun yıldızı Merkür gezegenidir.



Başak Burcu Hangi Aya Denk Gelir?



12 burçtan her birinin kendine özel ayı ve tarihi vardır. Zodyak Takvimi 12 burca sahiptir. Ancak 13. burcun ortaya çıkması ile birlikte bu takvimde bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Başak burcu Zodyak Takvimi'nde Ağustos ve Eylül aylarına denk gelir. Ancak yenilenen takvime göre Başak burcu, Eylül ve Ekim aylarını kapsayacak şekilde kaydırılmıştır.



Başak Burcunun Tarihleri ve Günleri Nelerdir?



12 burçtan her biri özel tarih aralıklarına sahiptir. Burçların başlangıç ve bitiş tarihleri diğer burçlar ile ortak özelliklerin sergilendiği bir dönem olarak belirlenir. Başak burcu Zodyak Takvimi'nde 23 Ağustos - 23 Eylül tarihleri aralığına denk gelir. 23 Ağustos tarihinde Başak burcunun Aslan burcu ile 23 Eylül tarihinde ise Terazi burcu ile etkileşim hali bulunmaktadır.



Son yıllarda ortaya çıktığı söylenen Yılan burcu ile Zodyak Takvimi'nde bazı değişiklikler oluşmuştur. Bu takvime göre Başak burcunun yenilenen tarih aralıkları 16 Eylül - 30 ekim olarak değiştirilmiştir. Ancak bu takvimin doğruluğu hala tartışılmaktadır. Çünkü bu takvimin doğruluğu henüz kesin olarak onaylanmamıştır. Başak burcu bu nedenle hala 23 Ağustos ve 23 Eylül tarihleri arasındaki dilimi kapsamaktadır.



Başak Burcunun Belirgin Özellikleri Nelerdir?



Başak burcu toprak grubuna dahildir. Son derece titiz ve zeki olan Başak burcu, disiplinli olduğu için girdiği ortamlarda kendini gösterme özelliğine de sahiptir. Titizlik konusunda bazen aşırıya kaçabilen Başak burcu, beğenilmek ve takdir görmek gibi bir takıntıya da sahiptir. Başaklar başarılı olmak isterler, bu yüzden de yükselmek onlar için çok önemlidir.



Bazen çekingen olabilen Başaklar, sahip oldukları azim ile istedikleri başarıya ulaşabilirler. Oldukça zeki olan Başaklar, her türlü ilerlemeyi önemli bulurlar. Bu yüzden de onların önünde durmak imkansız bir hale gelir. Başaklar genelde çekingendirler ancak yakın arkadaşlarına karşı son derece içten ve sıcakkanlı davranırlar. Başaklar temizliğe, düzene ve çalışkanlığı önem verirler. Başaklar için dağınık birisiyle birlikte olmak son derece zordur hatta imkansızdır.