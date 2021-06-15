Baş ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Evde doğal baş ağrısına iyi gelen şeyler

Baş ağrıları boyun, omuz ve kafa derisinde gerginlik hissi ile karakterize edilirken, migrenler temelde başın bir tarafında atan baş ağrılarıdır. Semptomlar aslında kişiden kişiye ve hatta bir migren atağından diğerine değişiklik gösterir.

Baş Ağrısına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Yaygın baş ağrısı nedenlerinin başında stres gelir. Ayrıca depresyon veya anksiyete ile ilişkili baş ağrıları da sık görülmektedir. Ağrı bazen şiddetli bazen hafif olabilir. Birkaç saat veya birkaç güne kadar sürebilir. Baş ağrılarının genel nedenleri;

Soğuk algınlığı başlangıcı ya da grip,

Stres ve yorgunluk,

Aşırı alkol tüketimi,

Duruş bozuklukları,

Görme problemleri,

Düzensiz beslenme,

Yeterince sıvı tüketmemek,

Haddinden fazla ağrı kesici kullanımı,

Adet dönemi ya da menopoz durumu gibi nedenler baş ağrısını tetikler.

Evde Doğal Baş Ağrısına İyi Gelen Şeyler

Gün içerisindeki aktivitelerinizi değiştirmek baş ağrısını hafifletebilir. Ayrıca beslenme alışkanlıklarınızı da değiştirerek bu ağrıdan kısa sürede kurtulabilirsiniz. Günümüzün çoğu dijital cihazlara bakarak geçiyor ve hem gözler hem de bedenen yorgunluk da baş ağrısını tetikler. Bu yüzden kendinizi sınırlandırmalısınız.

Ilık banyo yapmak baş ağrısına iyi gelir,

Bir bardakla sınırlı olacak şekilde kahve tüketebilirsiniz,

Alnınıza ılık bir havlu koyarak bir süre bekletin,

Gözleriniz yorulmuşsa ve ağrı bu nedenden kaynaklanıyorsa mutlaka çay kompresi yapın,

Uyumaya çalışın.

İleriye dönük baş ağrılarından kurtulma yöntemleri;

Düzenli Egzersiz Yapın

Egzersizin vücudunuz için iyi olduğunu biliyorsunuz ama aynı zamanda beyniniz için de faydalıdır. Egzersiz, baş ağrınızı önemli ölçüde azaltmak için yapabileceğiniz en iyi yaşam tarzı değişikliğidir. Baş ağrılarını tetikleyebilen gerginliği azaltan ve beyne giden ağrı sinyallerini bloke eden iyi hissettiren endorfin salgılayan doğal bir stres kesicidir. Tam faydayı deneyimlemek için haftada en az beş gün veya haftada 150 toplam dakika 30 dakika orta düzeyde egzersiz yapmayı hedefleyin.

Uykunuzu Asla Aksatmayın

Uyku, refahımız için çok önemlidir ve yeterli miktarda almak baş ağrısına yardımcı olabilir. Her gece önerilen tam sekiz saate ihtiyacınız olmadığını fark edebilirsiniz, ancak iyi çalıştığınızı hissetmek için yeterince almanız önemlidir. Aşırı veya az uyumaktan kaçının çünkü bu migrenleri tetikleyebilir. Horladığınız söylendiğinde, doktorunuzla uyku apnesi hakkında konuşun, bu da baş ağrısını tetikleyebilir.

Kafeini Sınırlayın

Küçük bir miktar kafeinin baş ağrınızı durdurmaya yardımcı olabileceği doğrudur. Bununla birlikte, yoğun kafein kullanımı baş ağrısına neden olabilir. Çok fazla olması kan basıncınızı yükseltir ve baş ağrısını tetikleyebilir. Soda ve enerji içeceklerinden özellikle uzak durun.

Maddelerden Kaçının

Alkol, tütün ve yasa dışı uyuşturucuların beyninizi etkilediği bir sır değil. Kronik baş ağrısı veya migreni olan birçok kişi alkole duyarlıdır. Alkol alımınızı kadınsanız günde bir, erkekseniz günde iki içki ile sınırlayın. Sigara içiyorsanız mutlaka bırakın.

Stresten Uzak Durun

Stres başınızı ağrıtabilir, bu yüzden yapmaktan zevk aldığınız, stresi azaltan ve yaratıcılığınızı harekete geçiren bir şey bulun. Stresli olduğunuzda baş ağrıları daha olasıdır, bu nedenle stres seviyenizi kontrol altında tutmak için elinizden geleni yapın. İster bir aktiviteye gitmek ister evde kalmak olsun, kendinize bakmaya zaman ayırın. Başkalarıyla takılarak şarj olmadıysanız, evde kendinizle tekrar senkronize olmanıza yardımcı olacak bir şey bulundurun.