Baş Ağrınızın Sebebi Beslenme Olabilir! İşte Doğru Beslenme İpuçları...

Kötü ve yanlış beslenme, stres, egzersiz ve hormonal dengesizlik migren ve diğer baş ağrılarını tetikleyebilir. Bazı durumlarda, vitamin eksikliği migren veya baş ağrısı ataklarının kötüleşmesine sebep olabilir. Araştırmalar, D vitamini, B6 vitamini, folik asit, magnezyum ve B12 vitamini gibi vitamin ve minerallerden eksik beslenmenin migren atakları ve diğer sağlık sorunlarına sebep olabileceğini göstermiştir.

Vitaminler ve diğer besinler açısından zengin olan sağlıklı bir diyet, migreni önlemek ve hatta tedavi etmek için çok önemlidir. İşte baş ağrıları için bu gerekli vitaminler hakkında bilmeniz gereken her şey.

Vitamin D

Araştırmalar, D vitamini eksikliğinin kronik baş ağrısına katkıda bulunabileceğini göstermektedir. D vitamininin vücudu iltihaplanmaya karşı koruduğu ve sinir sağlığına yardımcı olduğunu gösterilmiştir. Eksikliği depresyon, anksiyete, uykusuzluk ve migren ile sonuçlandığından beyin sağlığı için hayati öneme sahiptir.

D vitamini, sağlık açısından en önemli vitaminlerden biridir. D vitamini bakımından yüksek olan bazı yiyecekler zenginleştirilmiş tahıl, zenginleştirilmiş süt, yumurta ve mantarlardır. Ve hayvansal kaynaklar söz

konusu olduğunda, somon, sığır karaciğeri, havyar ve ton balığı mükemmel kaynaklardır.

Günlük D vitamini dozunuzu, haftada iki kez, güneşte 5-10 dakika geçirerek bile alabilirsiniz. Migren ataklarınız varsa D vitamini seviyenize de baktırın. Baş ağrısı için 2.000 miligram/gün D vitamini dozu yeterlidir.

Vitamin B6, B12 ve Folik Asit

Çalışmalar, altı aydan uzun süren B6, B12 vitaminleri ve folik asidin migren ataklarının sıklığını gözle görülür şekilde azalttığını göstermiştir. Diyetinizde B6, B12 vitamini ve folik asit bulunmuyorsa, yüksek homosistein düzeylerine yol açabilir, yüksek homosistein seviyesi ciddi migren ve kalp hastalığı riskini artırabilir.

Uzmanlar, günde ortalama 400 miligram B kompleks vitamini önermektedir. B2 vitamini veya riboflavin ayrıca vücutta, yağ metabolizması yoluyla enerji sağlanmasında rol alır. Bu vitaminin eksikliği vücudun normal çalışmasını engelleyebilir ve hatta migreni tetikleyebilir.

B Vitaminlerinin gıda kaynakları

Folik Asit: Meyveler, tam tahıllar, sebzeler, fasulye, takviye edilmiş ve tam tahıllı ürünler mükemmel bir folik asit kaynağıdır ve bu vitaminin vücutta önerilen seviyelerinin korunmasına yardımcı olabilir.

B6 Vitamini: Sebzeler, meyveler, fasulye, kümes hayvanları ve balık iyi bir B6 vitamini kaynağıdır. Öncelikle koyu yeşil yapraklı sebzelerde, portakalda, papayalarda ve hatta kavunlarda bulunur.

B12 Vitamini: B12 Vitamini temel olarak hayvansal ürünlerde bulunur (balık, et, kümes hayvanları, yumurta ve süt ürünleri). Bitki bazlı bir diyet uygulayan kişilerde sıklıkla bu vitaminde yetersiz olarak alınır. Bu nedenle, bu tür insanların B12 vitamini bakımından zengin tahıl, soya ve pirinç sütü tüketimini arttırmaları gerekir.

B2 Vitamini: Birçok gıdada B2 vitamini bulunur. İçerisinde zengin olan bazı besinler süt, yoğurt, ıspanak, badem, domates ve sığır etidir.

Magnezyum

Migren ve baş ağrısı ataklarını azaltacak önemli bir mineral Magnezyum'dur. Magnezyum beyin için enerji üretmede kullanılır. Günde 400-600 miligramlık bir magnezyum dozu, migren sıklığını azaltmak için kullanılır. Vücudunuzun stresten kurtulmasına yardımcı olabileceği için gevşeme minerali olarak bilinir.

Magnezyumun zengin olduğu besin kaynakları; bitter çikolata, kabak çekirdeği, beyaz patates, karides ve kinoadır. Magnezyum yönünden zengin bir diyet migren ağrısının şiddetini azaltabilir. Kale bitkisi, magnezyum bakımından zengin başka bir süper besin olarak kabul edilir.

Omega-3 yağ asitleri

Omega 3 migrenle savaşmak için ihtiyaç duyulan besin kaynaklarından biridir. İnflamasyonu, kanda pıhtı oluşmasını, kolesterolü ve kan basıncını düşürür. Zeytinyağı ve balık yağı içeren bir diyet uygulamanın sıklığı ve şiddetli migren ataklarının süresini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteren çalışmalar vardır.

Balık yağı, soğuk su balıkları, sardalye, ringa balığı, somon balığı gibi çeşitli gıdalardan ve takviyelerden alabilirsiniz. Deniz ürünleri dışında ayrıca ceviz, semiz otu, soya fasulyesi ve ıspanak ve lahana gibi koyu yeşil sebzelerde bulabilirsiniz.

Bunlar migren ve baş ağrısının tekrarını azaltabilecek diyetinize eklemeniz gereken birkaç temel vitamindir. Vitamin takviyesi migrenden tamamen kurtulmanızı sağlamaz ancak atakların sıklığını ve şiddetini azaltabilir.