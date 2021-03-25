Barut Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Barut Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Barut ağacı, boyu çok uzun olmayan ortalama 4-5 metreye kadar uzayan çalı ve çalı gruplarına verilen isimdir.



Barut Ağacı Nedir? Barut Ağacı Hakkında Bilgi



Barut ağacı ülkemizde "Akdiken" olarak adlandırılır. Barut ağacı barut yapımında kullanıldığı için bu ismi almıştır. Çalı görünümünde olan barut ağacı çok yıllık ağaç türlerindendir. Oldukça yavaş bir büyüme hızına sahip olan barut ağacının boyu ortalama 4-5 metre civarında olur. Bazı durumlarda boyu 7 metreye kadar çıkabilir. Ülkemizde çoğunlukla Karadeniz bölgesinde yetişen barut ağacı ham haldeyken kırmızı, olgun haldeyken siyah renkte meyvelere sahiptir.



Barut Ağacı Latince İsmi



Barut ağacı Latince'de "Frangula alnus" olarak anılır. Barut ağacı ülkemizde "Akdiken" olarak da bilinir.



Barut Ağacı Özellikleri



Barut ağacı kış aylarında yapraklarını döker ve Mayıs, Haziran aylarında çiçeklerini tekrar geliştirmeye başlar. Barut ağacı tohumları Ekim Kasım aylarında olgunlaşma gösterir. Erdişi olan çiçeklerde tozlaşma böcekler sayesinde olur. Barut ağacı ıslak, nemli ve yarı ışıklı ortamları sever. -15 C°'ye kadar sıcaklığa dayanıklı olan barut ağacı, kuraklık ve sert rüzgar gibi çevresel faktörlerden olumsuz etkilenir. Yaşam alanını genellikle bataklıklar, nemli açık ormanlar, turbalıklar ve nemli fundalıklar oluşturur. Oldukça yavaş büyüyen bir ağaç türüdür.



Ancak doğada kolay yetişir. Orman yangınları sonrası tahrip olan alanların yeniden otlanmasına ve canlanmasına yardımcı olur. Arıların çok sevdiği bir ağaç türü olduğu için pek çok kelebek larvasına besin sağlar.



Barut Ağacı Nerede Yetişir?



Barut ağacı ıslak, nemli, yağışlı, yarı gölgeli ve yarı ışıklı ortamları sever. Aşırı sıcak havadan veya kuraklıktan olumsuz etkilenir. Bataklıklarda, dere kenarlarında ve sulak alanlarında yetişir. İskandinavya, Sibirya, Kuzey Afrika, Avrupa ve Kuzey ve Orta Anadolu bölgesinde yayılım gösterir. Ülkemizde dağlık ve her mevsim yağışlı olan Karadeniz bölgesinde farklı türleriyle birlikte bulunur.



Barut Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?



Barut ağacı saksı içinde, açık alanda veya seralarda yetiştirilmeye uygun bir bitki türüdür. Sonbahar ayında toprak dolu bir kaba koyulan tohumlar yaklaşık 2 ay kapta 5 C° sıcaklıkta bekletilir. Çimlenme gerçekleştikten sonra fideler elle alınabilecek boyutlara ulaşır ve ayrı kaplara yerleştirilir. Sera veya limonluklarda bu şekilde kış mevsimine kadar bekletilir. Çelikle üretimdeyse Temmuz-Ağustos aylarında yarı odunsu çelikler, sonbaharda olgunlaşmamış odunsu sürgünler alınır. İlkbahar başlangıcında daldırma tekniğiyle üretim sağlanır.

Barut ağacında yılda 1-2 kez budama yapılması bitkinin sağlıklı gelişmesini ve canlanmasını sağlar. Ölü ve cansız sürgünlerinin alınmasıyla gerçekleşen budama işlemi ağacın sağlığı için oldukça önemlidir.



Barut Ağacı Yaprak Döker Mi?



Barut ağacı yaprak döken bir ağaç türüdür. Kış mevsiminde yapraklarını döker.



Barut Ağacı Faydaları Nelerdir?



Barut ağacı;

-Sindirim sistemini düzenler. Müsli etkisiyle kabızlığı giderir ve bağırsakları temizler.

-Hemoroide iyi gelir.

-Karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.

-Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olur.

-Kurşun zehirlenmesini iyileştirir.

-Gut hastalığını tedavi edici etkisi vardır.

-Açık yaralara kaynatılmış suyu sürülürse iyileştirici etki yapar.

-Kan akışını düzenler ve kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

-İdrar söktürücüdür.

-Kas ağrılarına iyi gelir.

Barut Ağacı Hastalıkları Nelerdir?



Barut ağacı dayanıklı bir ağaç türü olsa da zaman zaman bazı yaprak mantarı, böcek ve kök hastalıklarıyla karşılaşabilir. Mantar ve böcek hastalıklarında hastalıklı alanın alınması ve ilaçlamayla tedavi sağlanırken kök hastalıklarında hastalığı erken fark etmek önem kazanır.



Barut Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Barut Ağacı Kullanım Alanları



Barut ağacının gövdesi, kabuğu ve meyvesi farklı kullanım alanlarına sahiptir. Kabuğu kaynatılarak çayı yapılır ve bu şekilde tüketildiğinde sağlık açısından pek çok fayda sağlar. Kabuğunun suyu kaynatılarak açık yaraların tedavisinde kullanılabilir. Kabuğu, çeşitli hastalıkların tedavisine uygun olan ilaçların bileşiminde de kullanılır. Barut ağacının kabuğu ve meyvesi boya yapımında kullanılır. Barut ağacı özellikle barut ve mangal kömürü yapımında kullanılan bir ağaçtır. Bu nedenle barut ağacı ismini almıştır.