Barbunya kaç kalori? 100 gram barbunya besin değerleri ve kalorisi...
"İnsanlar sıklıkla tükettikleri besinlerin kalorisini bilmek ister. Kalori miktarını bilmek o yiyeceği ne kadar tüketeceğini göstermektedir. Bu yemeklerden bir tanesi de barbunyadır. Barbunya sıklıkla tüketilen bir yiyecektir. Barbunya kaç kalori? Zeytinyağlı barbunya kaç kalori? Etli barbunya kaç kalori? Sizler için barbunya ve çeşitlerinin kalori miktarlarını detayları ile derledik."
Barbunya çeşidine göre barbunyanın kalorisi değişmektedir.
Barbunya Kaç Kalori?
Barbunyanın orta porsiyonu 265 kalori etmektedir. Barbunyanın 100 gramı 127 kalori etmektedir. Barbunyanın içinde %69 karbonhidrat bulunmaktadır. Barbunyanın içinde %27 protein bulunmaktadır. Barbunyanın içinde %4 yağ bulunmaktadır.
Etli Barbunya Kaç Kalori?
Etli barbunyanın orta porsiyonu 413 kalori etmektedir. Etli barbunyanın 100 gramı 197 kalori etmektedir. Etli barbunyanın içinde %40 karbonhidrat bulunmaktadır. Etli barbunyanın içinde %23 protein bulunmaktadır. Etli barbunyanın içinde %37 yağ bulunmaktadır.
Zeytinyağlı Barbunya Kaç Kalori?
Zeytinyağlı barbunyanın orta porsiyonu 356 kalori etmektedir. Zeytinyağlı barbunyanın 100 gramı 257 kalori etmektedir. Zeytinyağlı barbunyanın içinde %47 karbonhidrat bulunmaktadır. Zeytinyağlı barbunyanın içinde protein bulunmaktadır. Zeytinyağlı barbunyanın içinde %35 yağ bulunmaktadır.