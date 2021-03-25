Baobap Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Baobap Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Baobap ağacı, çok geniş bir görünüme sahip olup dalları ve yaprakları ile dikkat çeken oldukça heybetli bir ağaç türüdür. Ağacın dev gövdesi aynı zamanda ağaç için bir su deposu görevi görür.



Baobap Ağacı Nedir? Baobap Ağacı Hakkında Bilgi



Baobap ağacı, halk arasında hayat ağacı olarak da bilinir. Geniş gövdesi, dalları ve yaprakları ile dikkat çeken bu ağaç, yumuşak ve süngerimsi bir gövdeye sahiptir. Baobap ağacı, Senegal'in devlet armasında da yer alır. Tropikal iklim tipinde yetiştirilmeye yatkın olan bu ağaç türü, 30’dan fazla Asya, Afrika ülkesi ve Avustralya’da gibi bölgelerde yetiştirilir. Boabap ağacının 8'den fazla türü vardır ve bu ağaçlara en çok Madagaskar ve Senegal bölgelerinde rastlanır.



Baobap Ağacı Latince İsmi



Baobap ağacı, Ebegümeciler familyasına ait olup Latince ismi ise, Adansonia'dır.



Baobap Ağacı Özellikleri



Baobap ağacı, Senegal devlet armasında yer alan çok özel bir ağaçtır. Geniş çapı ile dikkat çeken bu gösterişli ağaç, tropikal iklim bölgesi ağaçları arasında yer alır. Bu ağaç, dev bir gövdenin üzerinde aşağı doğru sarkan dalları sayesinde uzaktan bakıldığı zaman kubbe biçimini andırır. Ağacın 9 metreye kadar çıkan çapı sayesinde yeryüzündeki en geniş gövdeye sahip olan ağaç türüdür. Bu ağaca, bazı bölgelerde "maymun ekmeği ağacı" ismi de verilir. Çok uzun ömürlü olan bu ağaç, binlerce yıl yaşayabilir. Ağaç yapraklarını döktüğü için yılın büyük bir bölümünde yapraksız kalır. Ağacın yapraklarının çok uzun sapları vardır. Ağacın yapraklarının uzunluğu kimi zaman 1 metreyi bulabiliyor. Ölümsüzlüğün sırrını arayan Mısır firavunlarının anıt mezarlarında Baobab ağacının meyvesi bulunması nedeni ile ağacın meyvesinin insan ömrü uzattığına inanılıyor.



Baobap Ağacı Ne Zaman Dikilir?



Baobap ağacı, yılın her ayı ekilebilen bir ağaç türüdür. Bu ağaç, tropikal iklim bölgelerinde yetiştirilmeye uygundur. Bu nedenle sıcak ve kurak bölgelerde rahatlıkla yetişir. Baobab ağacı, beyaz çiçek açan ve oldukça büyük meyveli büyük bir ağaç türüdür.



Baobap Ağacı Nerede Yetişir?



Baobap ağacı, tropikal iklim bölgelerine yetiştirilmeye uygun olan ve daha çok Afrika, Asya ve Avustralya kıtalarında yetişen bir ağaç türüdür. Bu ağaç türüne en çok Senegal ve Madagaskar Bölgelerinde rastlanır.



Baobap Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?



Baobap ağaçlarının ömrü 1000 yıldan 3000 yıla kadar çıkabiliyor. Ağaçlar kimi zaman ani bir şekilde ölebiliyor. Yapılan araştırmalar sonucunda bunun asıl nedeni henüz tespit edilememiş olsa da iklim değişikliğinden kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Ağacı düzene sokmak için yeni sürgünleri budayarak ağacı rahatlatmak gerekir.



Baobap Ağacı Yaprak Döker mi?



Baobap ağacı, yaprak döken bir ağaç türüdür. Yılın büyük bölümünü yapraksız geçirir.



Baobap Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?



Baobap ağacı, çok bakım isteyen bir ağaç değildir. Ömrü çok uzun olan bu ağaç, ani iklim değişikliklerinden olumsuz olarak etkilenir. İlk ekildiği zaman sulamak gerekir. Kurak ve tropikal iklim şartlarına uygun bir ağaç olduğundan çok fazla sulama gerektirmez.



Baobap Ağacı Faydaları Nelerdir?



Baobap ağacının odun ve yapraklarının dışında kabuğu da pek çok sektörde kullanılıyor. Bazı bölgelerde kabuk liflerinden dayanıklı halatlar yapılıyor. Aynı zamanda ağacın kabuğu Hindistan’da fil heybelerinin yapımında da kullanılır. Baobap ağacının meyveleri bol miktarda vitamin, mineral ve faydalı içeriklere sahip olan baobab yağı elde etmek için kullanılır. Bu meyveden elde edilen tohumların içinde ise A, C, D ve E vitaminleri bulunur.



Baobap Ağacı Hastalıkları Neler?



Baobap ağacı, ani iklim değişikliklerinden olumsuz yönde etkilenir. Bunun dışında bilinen zararlısı yoktur.



Baobap Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Baobap Ağacı Kullanım Alanları



Baobap ağacı, etkili bir ateş düşürücü olarak kullanılır. Baobap yağı ise saç ve cilt bakımında önemli bir yere sahiptir. Aynı zaman odunu ise halat ve daha pek çok ürün yapımında kullanılır. Baobap ağacı kozmetik sektörü başta olmak üzere pek çok alanda kullanılır.