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Haberler >Mahmure >Eğlence >Ev Dekorasyon>Banyonuzu Dönüştürmenin 4 Yolu
Ev Dekorasyon
MAHMURE ÖZEL

Banyonuzu Dönüştürmenin 4 Yolu

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Banyonuzu Dönüştürmenin 4 Yolu
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"Banyonuzu yenilemeyi düşünüyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz? Belki de sadece birkaç dekor değişimi ve ufak tadilatlarla banyonuzu yenileyebilirsiniz. Taşınmak ya da sıfırdan banyo yaptırmak yerine çok daha az maliyet ve eforla dönüşümsel fikirleri uygulayabilirsiniz. İşte banyonuzu dönüştürmenin 4 yolu..."

RENKTEN BAŞLAYIN

Renk, genellikle bir odaya girdiğinizde fark ettiğiniz ilk şeydir. Banyonuzun da aydınlatılması gerekiyorsa, açık mavi, krem ​​veya şeftali gibi parlak ve havadar tonlarla rengini değiştirmeyi düşünün.

Daha açık renkler, ışığı yansıtarak bir mekanın daha büyük görünmesine yardımcı olur. Bu, fayanslarla veya duvar panelleriyle hala kontrast oluşturamayacağınız anlamına gelmez ...

FAYANS VEYA DUVARLA DENEY YAPIN

Fayans ve duvar panelleri banyolar için pratik malzemelerdir - ancak aynı zamanda bir tasarım seçeneği de olabilirler. Renk düzeninizin ardından kontrast oluşturan bir renkle özel bir duş duvarı yapabilirsiniz. 

Farklı döşeme desenleri veya karo boyutları ile oynamak, banyonuzun dekorunu daha göz alıcı hale getirmenin başka bir yoludur. Son yıllarda popüler olan su geçirmeyen yapışkan duvar kağıtlarına da bakabilirsiniz.

AYDINLATMAYI DEĞİŞTİRİN

Evdeki çoğu odada olduğu gibi, bir banyonun da farklı görevlere ve atmosferlere uyması için birden fazla aydınlatma seçeneği olmalıdır.

Parlak tavan ışıklarının yanı sıra asılı bir sarkıt lamba, banyo alanına cazibe hissi katabilir. Bu arada bir LED ayna da, güçlü bir aydınlatma için banyolarda gerekli olan bir diğer seçenektir.

YEŞİL BİTKİLERLE DEKORE EDİN

Banyonuzu ışığa çok ihtiyaç duymayan yeşil bitkilerle dekore edin. Havasının nasıl değiştiğine inanamayacaksınız. Bakımı zahmetsiz, kolay ölmeyen, az ışığa dayanıklı ve güzel görünümlü bitkileri banyonuza yerleştirin.

Banyo rutininiz için en iyi 7 yağ Uzun ve yorucu bir günün ardından eve geldiğimizde hepimiz kendimizi banyomuza atarız. İyi bir duş, günün stresini eritmenin en iyi yollarından biridir. Banyo sırasında kullanacağınız bazı aromatik yağlar, stresten arınmanıza, enerji ve huzurla dolmanıza yardımcı olabilir.
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