Banyan Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Banyan Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Banyan ağacı dalları oldukça uzun olan bir ağaç türüdür. Genellikle yetiştiği bölge ormanlık alandır. Ormanlarda sıklıkla banyan ağacına rastlamak mümkündür. Özelliği itibari ile dünya genelinde geniş bir popülasyona sahiptir.



Banyan Ağacı Nedir? Banyan Ağacı Hakkında Bilgi



Özelliği itibari ile banyan ağacı dünyanın en geniş popülasyonu olan ağaçlardan bir tanesidir. Aynı zamanda fiziksel olarak da geniş bir ağaçtır. Türkiye'de genellikle daha çok aşırı kurak olan bölgelerde yetişen bir ağaç türüdür. Türkiye şartlarında en iyi banyan ağacı nemli ve sıcak ortam olan Akdeniz bölgesinde yetişmektedir. Banyan ağacı ilk olarak saksıda da yetiştirilebilir. Daha sonra toprağa ekilmektedir. Bu ağacın birçok faydası olduğu bilinmektedir. Hint incirine benzeyen bir meyve verir. Vermiş olduğu mahsul ise oldukça faydalı ve lezzetlidir. Banyan ağacı bulunduğu bölgenin erozyonunu da önleyen bir ağaç olarak bilinir. Özellikle erozyon ile mücadelede bu ağaç kullanılır.



Bu ağaç dutgiller familyasına mensup olan bir ağaçtır. Hindistan'da bu ağaç kutsal bir ağaç olarak kabul edilmektedir. Yaşam ağacı olarak da adlandırılır.



Banyan Ağacı Latince İsmi



Ficus Benghalensis ismi banyan ağacının Latince ismi olarak adlandırılmaktadır.



Banyan Ağacı Özellikleri



- Banyan ağacının ortalama boyları 4 metredir.

- Gövde uzunluğu oldukça uzun ve geniştir. Bundan dolayı dünyanın en uzun gövdeli ağaçlarından birisi olarak kabul edilir.

- Banyan ağacının dalları yere doğru büyür.

- Dalları yere doğru uzar bunun sonucunda da toprağa kök salar ve o şekilde tekrardan büyürler.

- Uzun ömürlü bir ağaçtır. Bir banyan ağacı yüzyılı aşkın şekilde yaşayabilmektedir.

- Dünya genelinde ise bu ağaç için ölümsüz bir ağaç denilmektedir.

- Ağacın dalları odunsudur.



Banyan Ağacı Ne Zaman Dikilir?



Banyan ağacının yetiştiriciliği zordur. Özellikle bu ağacı yetiştirmek ve dikmek için uygun zamanı beklemeniz gerekmektedir. Bu ağaç yaz aylarını ve sıcak havayı sevmektedir. Bundan dolayı banyan ağacını yetiştirmek için yaz aylarını beklemeniz doğru olacaktır. Yaz aylarında banyan ağacı daha sağlıklı ve iyi yetişmektedir. Genellikle temmuzun ilk haftalarından banyan ağacı dikimine başlanır.



Banyan Ağacı Nerede Yetişir?



Banyan ağacı dünya genelinde Hint ağacı olarak bilinmektedir. Bundan dolayı Dünya'da en fazla Hindistan ve Güney Afrika'da yetişir. Ülkemizin iklim koşulları da yine bu ağacı yetiştirmek için uygundur. Sıcak havayı ve kurak bir iklimi sevdiğinden dolayı Akdeniz bölgesinde sıklıkla banyan ağacı rastlamak mümkündür.



Banyan Ağacı Nasıl Yetişir ve Budanır?



Bu ağacı yetiştirmek için öncelikle kurak bir iklimi tercih etmeniz gerekiyor. Ardından ağacı ilk olarak saksı da daha sonra ise geniş bir alana almanız gerekiyor. Saksı da yeterince büyüdükten sonra geniş bir arazi belirleyebilirsiniz. Öncelikle banyan ağacının toprağı için kuru bir toprak ya da humuslu bir toprak tercih edebilirsiniz. Saksıdan sonra bahçeye alınca burada geniş bir alanda haftada bir kez su verebilirsiniz.



Banyan ağacının dalları yere doğru uzamaya meyillidir. Bundan dolayı ağacın dalı yere doğru uzarken onu engelleyecek olan diğer dalları budayabilirsiniz. Testere ya da balta yardımı ile budama işlemini yapabilirsiniz.



Banyan Ağacı Yaprak Döker mi?



Banyan ağacı yaprak dökmez.



Banyan Ağacı Faydaları Nelerdir?



Banyan ağacının meyvesine yemiş adı verilir. Yemiş ise doktor kontrolünde olarak tüketilmesi önerilir. Ferahlatıcı bir özelliği olan bu yemişi günde 2 defa tüketebilirsiniz. Bu şekilde daha iyi hissetmeniz de mümkündür.



Banyan Ağacı Hastalıkları Neler?



Hastalıkları bulunmamaktadır.



Banyan Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Banyan Ağacı kullanım Alanları



Banyan ağacı hastalıkların tedavisinde özellikle yaprakları oldukça fazla kullanılmaktadır. Rahatlatıcı bir etkisi olduğundan dolayı yaprakları kaynatılarak ya da çay ile birlikte tüketilmektedir. Oldukça faydalı bir yaprakları vardır.