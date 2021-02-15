Bamya Nasıl Yetişir? Bamya Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Bamya geleneksel yollar ile üretilmekte olan sebzelerden biridir. Türkiye'de de çok fazla yetiştirilmektedir. Besin değerlerinin yüksek olması nedeni ile insanlar tarafından çok sık tüketilmektedir. Bamya verimsiz topraklarda bile kolaylıkla yetişebilmektedir.

Bamya Nasıl Yetişir?

Bamyanın tohumları oldukça kalındır. Bu nedenle bu tohumların çimlenmesi geç olur. Bamya tohumlarının çimlenmesinin daha hızlı olabilmesi için ortam sıcaklığı ile neminin yeterli derecede seyretmesi oldukça önemlidir.

Çimlenen bamya filizleri ekildikten sonra çok fazla suya ihtiyaç duymaz. Çok fazla sulama olması ya da yağmurun çok fazla yağması gibi durumlarda bamya filizlerinin çürümesi gibi durumlar ile karşılaşılabilmektedir. Bu duruma dikkat edilmesi oldukça önemlidir.

Bamyaların yetişmesi için herhangi bir toprak türüne ihtiyaç yoktur. Her türlü toprakta rahat bir şekilde yetişebilmektedir. Bamya tohumlarının çok fazla derine ekilmesi önerilmez. Böyle bir durumda çimlenme çok daha uzun süre olacaktır. Yüzeye yakın bir şekilde dikilmesi daha iyi olacaktır.

Bamya Nerede Yetişir?

Bamya kurak bölgelerde çok daha iyi bir şekilde yetişmektedir. Zaten ilk yetiştiği yer de Afrika'dır. Çok fazla sulamaya gerek olmadan iyi bir şekilde yetişebilmektedir. Bunun yanında sulamanın fazla olduğu ya da soğukların çok sert geçtiği yerlerde bamya yetiştirmek oldukça zor olmaktadır.

Bamya Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Bamya ülkemizde de sıklıkla yetiştirilen bitkilerden biridir. Çok faydalı olması nedeni ile Türkiye'de sıklıkla tüketilmektedir. Ülkemizin ılıman iklim ve Akdeniz iklimi görülen bölgelerinde daha çok bamya yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Bamya özellikle kurak yerlerde kolay bir şekilde yetişebilir. Bu sebeple çok fazla sulanması ya da yağış alması bu bitkinin büyüyemeden çürüyüp ölmesine sebep olacaktır. Sıcaklık ve nemin iyi ayarlanması bamya yetiştiriciliğinde oldukça önemli bir konudur.

İklim göz önünde bulundurulduğunda bamya yetiştiriciliği ülkemizde en fazla Akdeniz Bölgesi ile Ege Bölgesinde daha fazla yapılmaktadır. Çünkü buralarda iklim şartları bamya yetiştiriciliği için çok daha iyidir.

Bamya En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Bamya Afrika ve Asya'da ilk defa yetiştirilmiş ve buradan dağılım göstermiştir. Bamya yetiştiriciliği oldukça kolaydır. Her türlü toprağa uyum sağlayabilir. Kurak yerlerde çok daha verimli bir şekilde yetişebilmektedir.