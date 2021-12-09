Bamya kaç kalori? 100 gram bamya besin değerleri ve kalorisi...

Bamya, sebzeler arasında sevilen bir yiyecektir. 100 gram bamya içerisinde 33 kalori bulunuyor. Kalorisi düşük olan sebze türleri arasında bulunuyor.

Bamya Kaç Kalori?

Tüketilen gıdaların belirli bir kalori miktarı bulunuyor. Kalorinin artması, kilo alımına neden olan bir durumdur. Kilo sorunu olan bireyler, kalori araştırması yapabiliyor. Bamya da, kalorisi araştırılan bir sebzedir. 100 gram bamya içerisinde yaklaşık olarak 33 kalori bulunuyor.

100 Gram Bamya Besin Değerleri ve Kalorisi

Bamya sağlığa oldukça faydalı sebzelerden biridir. Sağlığa faydaları nedeniyle oldukça fazla tüketiliyor. 100 gram bamya içerisinde, 7 gram karbonhidrat ve 33 kalori bulunuyor. Yağ oranı oldukça düşük olan bir sebze çeşidi olarak biliniyor.