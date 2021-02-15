Bambu Nasıl Yetişir? Bambu Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Bambu, dayanıklı mutfak dolapları ve mobilya üretiminde sıkça kullanılıyor. Bambu ağacı, 5 yılda filizlenip, filizlenme sonucunda ise 6 hafta içinde 30 metre boya ulaşır.

Bambu Nasıl Yetişir?

Bambu ağacını yetiştirmek için sabırlı olmak gerekiyor. Önce bambu ağacının tohumu ekilir, sulanır ve gübrelenir. Ekilen birinci yıl tohumda herhangi bir değişiklik olmaz. Tohum yeniden sulanır ve gübrelenir. Bambu ağacı ikinci yılda da toprağın dışına doğru filiz vermez. Bunun için beklemek gerekir. Üçüncü ve dördüncü yıllarda da yapılan işlemler tekrarlanarak bambu tohumu sulanır ve gübrelenir. Çok inatçı bir tohum olan bambu, sonunda yeşermeye başlar ve 6 hafta gibi çok kısa bir süre içinde 27 metreye kadar boyu uzar.

Bambu Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Nasıl Yetiştirilir?

Bambu, ülkemizde yeni nesil mobilyacılıkta kullanılan ve çok tercih edilen çok sağlam bir üründür. Çok dayanıklı olması nedeniyle mutfak dolapları, dolaplar ve masa gibi pek çok ürün bambudan imal ediliyor.

Bambunun üretilmesi de büyük bir çaba, sabır ve emek istiyor. Çok inatçı bir tohum olan bambu, Türkiye’de bambu ağacı iklim şartlarında bazı bölgelerde yetişir. Özellikle de Sakarya bölgesinde bambu ağacı yetiştirilir. Fakat bambu ağacı sıcak ve sulak iklimi sevdiği için en çok Çin’de yetiştirilir. Bunun yanında Asya, Afrika, Güney ve Kuzey Amerika’da bambu ağaçları çok daha kolay bir şekilde yetiştirilebilir.

Bambu Ağacı Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

Bambu ağacı, buğdaygiller familyasında yer alan bir bitki türüdür. Bu bitki, dayanıklı mobilya yapımında ve ev dekorasyonunda sıkça kullanılan en dayanıklı mobilya malzemeleri arasında yer alır. Bambu, dayanıklı mobilya ürünlerinde en sık kullanılan malzemeler arasında yer alır. Bambu, çok ışığı be suyu sever. Evde bambu ağacı beslemek için aydınlatıcı ışıklardan yararlanabilirsiniz. Bambu, dayanıklı yapıları sayesinde uzun yıllar bakılabilir ve pek çok alanda dekoratif olarak kullanılır.

Bambu Kullanım Alanı

Amerika’nın zemin kaplamalarında son yıllarda yüzde 65 oranında bambu tercih ediliyor. Dayanıklı yapısı, şıklığı, sertliği ve sağlamlığı sayesinde bu malzemenin kullanımı gün geçtikçe artıyor. Aynı zamanda bambu ağacı mutfak dolaplarında ve ev dekorasyon ürünlerinde sıkça kullanılıyor. Bambu ürünler, ömürlük be dayanıklı bir kullanım da sağlıyor.