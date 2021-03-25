Balsa Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Balsa Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

En kolay işlenen ağaç türlerinden bir tanesi olarak bilinir. Ülkemizde ve dünya genelinde de yetiştirilmesi yaygındır. Balsa ağacını işlerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da bulunmaktadır.



Balsa Ağacı Nedir? Balsa Ağacı Hakkında Bilgi



Çiçekli bitkiler cinsleri arasında yer alan bir ağaç türüdür. Balsa ağacı ebegümeci familyasından gelen bir ağaç türüdür. Özellikle bu ağacın ahşabı oldukça fazla kullanılmaktadır. Dolayısıyla en faydalı ağaç türleri arasında yer almaktadır. Dünya genelinde Balsa ağacı en fazla Güney Amerika bölgesinde yetişmektedir. Güney Amerika ülkelerinde bu ağaçlara sık sık rastlamanız mümkündür. Bu ağaçlar tarihte uçak yapımında da ham madde olarak kullanıldığı bilinmektedir.



Dünya genelinde en fazla balsa ağacı yetiştiren ülke Ekvador'dur. Ekvador %95'in üzerinde balsa ağacı üretmekte ve ihraç etmektedir. Oldukça hızlı büyüyen bir ağaç türüdür. Bundan dolayı hızlı bir şekilde bu ağacın yetiştiriciliği yapılmaktadır.



Balsa Ağacı Latince İsmi



Balsa ağacının Latince dilindeki ismi Ochromo Pyramidale'dir.



Balsa Ağacı Özellikleri



- Balsa ağaçlarının boyları 27 metreyi aşabilmektedir.

- Büyüme hızları en hızlı olan ağaç türleri arasında yer almaktadır.

- Bu ağaç türü yağmur iklimini yani tropikal iklim kuşağını daha çok sevmektedir.

- Balsa ağacının gövdesi oldukça hafiftir. Bundan dolayı pek çok sektörde kullanılmaktadır.

- Ağaçların maksimum ömrü ise 40 yıl olarak bilinmektedir.

- Çok yumuşak bir ağaç türüdür.

- Rutubetli iklimleri daha çok sever.



Balsa Ağacı Ne Zaman Dikilir?



Balsa ağacı her mevsim dikilmektedir. Tropikal iklim de daha çok yetiştiğinden dolayı yaz aylarında dikilmesi daha doğru olacaktır. Yaz aylarında balsa ağacını özellikle Ağustos ayları gibi dikmeniz doğru olacaktır.



Balsa Ağacı Nerede Yetişir?



Balsa ağacı dünya genelinde en fazla Güney Amerika ülkelerinde yetişmektedir. Güney Amerika ülkelerinde Brezilya, Şili gibi ülkelerde balsa ağacına sıklıkla rastlamak mümkündür. Dünya genelinde ise en fazla basla ağacı Ekvador'da bulunmaktadır. Ekvador dünya geneline bakılınca balsa ağacını en fazla barındıran ülke konumundadır.



Balsa Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?



Balsa ağacı hızlı büyüyen ve kolay işlenen ağaç türleri arasında yer almaktadır. Balsa ağacını yetiştirmek bundan dolayı bir nebze kolay olabilir. Özellikle bu ağacı yetiştirmek için budama işlemini sürekli olarak yapmalısınız. Ağacı yetiştirirken hızlı büyüyeceğinden dolayı farklı olan kesici aletleri ile budama işlemini yapabilirsiniz. Dilerseniz balta yardımı ile daha hızlı uzayan balsa ağacı dallarını budayabilirsiniz. Bunun için kıl testeresi kullanımı da önerilmektedir. Balsa ağacını yetiştirirken sulamanıza gerek yoktur. Tropik iklim kuşağından dolayı sürekli olarak zaten yağmura maruz kalacaktır.



Balsa Ağacı Yaprak Döker mi?



Balsa ağacı yaprak dökmez.



Balsa Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?



Balsa ağacının bakımında en önemli olan nokta budama işlemidir. Budama işleminin doğru bir şekilde yapılması daha iyi bir şekilde yetişmesini sağlayacaktır. Hızlı büyümüş olan dalları kıl testeresi ya da balta yardımı ile budayarak bu işlemi her fazla uzayan dallar için yapmanız gerekmektedir. Aynı zamanda toprağın azot durumu da sık sık kontrol edilmeli.



Balsa Ağacı Faydaları Nelerdir?



Balsa ağacı özelliği bakımından yumuşak gövdeli olan bir ağaçtır. Bundan dolayı balsa ağacı sürekli olarak mobilya sektöründe tercih edilmektedir. Mobilya sektöründe kullanılan bir ağaç olan balsa ağacı gemicilik faaliyetlerinde de yine bu ağaçtan faydalanılmaktadır. Balsa ağacının bir diğer faydası da film endüstrisidir. Film endüstrisinde bu ağaçtan yine fazlaca faydalanılmaktadır.



Balsa Ağacı Hastalıkları Nelerdir?



Kurtçuk Hastalığı: Balsa ağacı hasat verdikten sonra kurtçuk hastalığına yakalanabilmektedir. Kurtçukların istilasına uğrayabilen bir ağaç olan balsa ağacı bu hastalıktan dolayı mahsul verememektedir.



Balsa Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Balsa Ağacı Kullanım Alanları



Balsa ağacı mobil sektöründe kullanılmakta. Gemicilik ve uzay filmlerinde de yine bu ağaçtan faydalanılmakta.