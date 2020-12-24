Ballı Zerdeçallı Karışım Nasıl Yapılır?

Böylesine kritik bir dönemde bağışıklık sistemini desteklemek için sağlıklı beslenmeye dikkat etmek oldukça önemli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Andaç Yeşilyurt, özellikle kış aylarının getirdiği gribal enfeksiyonlara karşı kilit besinleri bir araya getirerek çok etkili bir tarif paylaştı. Yeşilyurt “her sabah 1 tatlı kaşığı bu karışımdan içmek bağışık sistemi için önemli bir takviye olacaktır” diyor.

Karışım içerisindeki limon kabuğu ve kırmızı biber, özellikle C vitamini ve beta karoten ihtiyacı için zengin kaynaklar. Sarımsak ise içerdiği sülfür yapısındaki bileşenler sayesinde anti mikrobiyal ve antibakteriyel bir özelliğe sahip. Zencefil de bünyesinde bulundurduğu fenolik bileşenler sayesinde kış aylarında soğuk algınlığının sebep olabileceği semptomları rahatlatmaya yardımcı olurken, aynı zamanda antiinflamatuvar etkisi sebebiyle de bağışlık sistemini desteklemeye yardımcı oluyor. Zerdeçal ise içeriğindeki curcumin gibi önemli bileşenler sayesinde değerli bir besin olarak hayatımızda yer alıyor.

Bütün bu önemli besinleri bal ile birleştirerek şifa niyetine her sabah 1 tatlı kaşığı tüketebilecek Ballı Zerdeçallı Şurup tarifi;

BALLI ZERDEÇALLI ŞURUP

Malzemeler:

1 küçük parça taze zencefil

1 adet limonun kabuğu

1-2 tatlı kaşığı toz zerdeçal (taze de kullanabilirsiniz)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 diş sarımsak

125 gr bal

Yapılışı:

Taze zencefili ve limonun kabuğunu bir kaba rendeleyin.

Küçük ve boş bir kavanoza alın.

Üzerine toz zerdeçal, karabiber, kırmızı toz biber, sarımsak ve balı ekleyin.

İyice karıştırın.

Kapağını kapatıp saklayabilirsiniz.

İster sıcak suya ekleyerek çay şeklinde, isterseniz sade olarak bir kaşık tüketebilirsiniz.