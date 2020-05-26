Ballı Ev Yapımı Çay Tarifi
"Balın sağlık üzerindeki en önemli etkisi güçlü antioksidan özelliğinden kaynaklanmaktadır. Fenoller ve flavonoidlerden zengin bal, özellikle içme sıcaklığında içilen bitki ve siyah çaya eklenerek tüketildiğinde çayın antioksidan kapasitesini 20-50 kat daha fazla arttırarak vücut içinde hasara uğramış hücre sayısının azalmasında oldukça etkilidir. Beslenme Uzmanı Dyt. Selahattin Dönmez, evde kolaylıkla yapabileceğiniz ballı ev yapımı çay tarifi verdi."
Tam sıcak havalara özgü, aroması muhteşem olan ev yapımı ballı çay tarifi;
BALLI EV YAPIMI ÇAY
Malzemeler:
- 2 poşet siyah çay
- 1 su bardağı sıcak su
- 2 yemek kaşığı bal
- 1 rulo tarçın
- 5 tane karanfil
- 1 adet limon
- 15-20 adet taze nane yaprağı
Yapılışı:
Sıcak suda çayı 5-7 dakika demleyip sürahiye aktarın.
İçine tarçın, karanfil ve nane yapraklarını atın, limonu sıkın.
5-7 dakika aromaların karışması için dinlendirin.
Daha sonra balla karıştırıp en son 750 ml su ekleyerek çayınızı hazırlayın.