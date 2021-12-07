Balık ekmek kaç kalori? 1 adet balık ekmek besin değerleri ve kalorisi..

Balık ekmek ülkemizde oldukça fazla tüketilmektedir. Özellikle balık ekmek besin değerleri bakımından da zengindir. Balık ekmek İstanbul'un simgeleşmiş yemeklerinden bir tanesidir. Özellikle turistik bölgelerde oldukça fazla satılmaktadır. Hem çok ekonomik hem de oldukça pratik olan bu yemek oldukça lezzetli bir yemektir. Balık ekmek hazırlanışı da son derecede kolay bir yemektir.

Balık Ekmek Kaç Kalori?

Tam olarak balık ekmek 404 kalori olarak bilinmektedir.

1 Adet Balık Ekmek Besin Değerleri ve Kalorisi

1 adet balık ekmeğin besin değerleri ve kalorisi şu şekildedir;

- 404 Kcal

- 51.39 g Karbonhidrat

- 35.05 g protein

- 6.08 g yağ