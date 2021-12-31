Balık Burcunu 2022 Yılında Neler Bekliyor? Balık Burcu 2022 Aşk, Para ve Sağlık Yorumu

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar;

2022 senesi sizlerin tam işlerin yolunda gittiği ve yarıda kalan şeyleri tamamladığınız bir sene olacak. Jüpiter gezegeninin Balık burcunda hareket etmesiyle yıla başlıyorsunuz. Özellikle 2021 senesinde Mayıs ve temmuz ayları arasında yarım kalan, tamamlanmayan ya da fırsat olarak kaçırdığınızı düşündüğünüz konular varsa bu ay öözellikle Ocak ayında bunlarla ilgili gerçek karşılaşmalar yaşıyorsunuz. Bir telafi dönemi olarak ocak ayını değerlendirebilirsiniz. Tabi bunun fırsatlarına okumanız ve kabul etmeniz sizin için çok önemli olacak. 2022 senesi sizlerin gerçek hedeflerinize ve isteklerinize ulaşmayı başardığınız özel bir sene.

Büyük değişime hazır mısınız? Ülke, şehir ve yer değişikliklerine hazır olun!

Belki ülke değiştireceksiniz, belki adres, belki şehir değişikliği ama hayatınızla ilgili gerçek ve köklü bir değişim olduğunu söyleyebiliriz. Jüpiter gezegeninin mayıs ayına kadar Balık burcunda hareket etmesi ve daha sonra sizin ikinci eviniz olan para evinize geçiş yapıyor olması mayıs ayından sonra parasal ve finansal konularla durumlarınızın çok daha gündeminizde olacağına işaret ediyor.

Muhtemelen kazançlarınızı değerlendireceğimiz satış yapacağınız bir şeyleri belki de satıp başka bir şehre yerleşme kararı alacağınız bir süreç olabilir ama tabii ki bu yıl içinde Jüpiter gerilemesini unutmamakta fayda var. 23 Kasım civarlarında yeniden gezegeni gerilim yeniden Balık burcuna geçiş yapacak bu bağlamda sizin için oldukça önemli ve kadersel bir döngünün tamamlanması olarak açıklanabilir. Bu zamanlarda vereceğiniz kararların arkasında durmayı ve sabırlı olmayı seçmelisiniz.

İlişkilerde mart ayında müthiş başlangıçlar!

Mart ayı zamanlarında 2 Mart’ta gerçekleşecek olan Balık burcundaki Yeniay hayatınızla ilgili büyük bir dönüm noktasını önünüze getirecek. Evliyseniz burası ile alakalı önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bekarsanız ilişkilerinizle ilgili konular ya da yeni teklifler gündeme gelebilir. Bu dönemlerde ortaklık ve evlilik ilgili tartışmalar gündeminize gelebilir. Özellikle bu zamanlarda başlattığınız 10 Eylül 2022’de gerçekleşecek Balık burcundaki Yeniayla tamamlamalar yapabilirsiniz.

Mars gezegenin 4 aydan fazla bir süreçte İkizler burcunda kalması size hayal kırıklıkları yaratmasın!

Mars gezegeninin İkizler burcunda 20 Ağustos’tan sonra olması ve 30 Ekim civarlarında gerilemesi yılın ikinci yarısının sizler için çok önemli olduğunu gösteriyor. Çevrenizdeki insanları gerçeklik testine sokabilir geçmişte yaşadığınız hayal kırıklıklarının belki de rövanşını alabilirsiniz. Bu dönemde asla umutsuz olmamanız gerekiyor kalkıp silkelenin ve kendinize gelin. Umutsuzluğa asla sarılmayın, her şeyin bir hesabı olduğunu ve sizi üzen insanların asıl şimdi nasıl üzüldüğünü görüyor olacaksınız. Kalbinde iyilik biriktiren insanların yolu her zaman açıktır asla bu dönemde bu felsefeden kaçınmayın.

Aile fertleri ile ya da yakın çevre arkadaşlarınızdan alacağınız bir takım destekler ya da buradan ayrılma kararlarınız gündeminize oturabilir. 2022 senesinde taşınmak veya yer değişikliği vereceğiniz en önemli kararlardan biri olacak. Bu değişimden oldukça korkuyorsunuz ve bu yapacağınız şeyin size daha büyük sonuçlar oluşturmasından endişe duyuyorsunuz ama cesur olun gerçekten sağlam bir bilgiye ve kendinize olan güveniniz yüksekse bunu aşacak bu büyük değişime sizlerde kucaklayacaksınız.

Evlilik kararı ya da statü değişimi bu yıl en önemli konunuz olacak!

Özellikle 2021 Mayıs ve Temmuz arasında başlayan ilişkiler ya da yarım kalan ilişkilerin 2022 yılında evlilik gibi ya da yarım kalan ortaklıklar yarım kalan kariyer hikayeleri tamamlanma fırsatını önünüze getiriyor olacak. Bunları değerlendirmek çok kolay olmayabilir, bazı kaygılar bazı problemler hissedebilirsiniz ama bunlar uzun süreli değil.

Sizin burcunuzda gerçekleşecek olan Neptün ve Jüpiter kavuşumu Nisan ayında büyük bir şansı büyük bir fırsatı önümüze getiriyor. Buna sıkıca tutunun ve bu değişime hazır olun. Ya kariyerinizde terfi ediyorsunuz ya evleniyorsunuz ya da ülke değiştiriyorsunuz ama hayatınızdaki büyük değişimi kucaklamaya hazır olun. Geçtiğimiz son iki yıldır oldukça yorulduğunuz ve duygusal olarak anlaşılmadığımız konularla karşı karşıya kaldınız. Şimdi hayallerinize doğru yürüyorsunuz o büyük hayali gerçekleştirmeye çok az bir zaman kaldı daha az şeyle anlamlı bir yaşam sürmek istiyorsunuz ve bunu bu yıl başarıyorsunuz.

2022 Balık

Yılın Puanı: 10 üzerinden “8 Puan”

Yıl içinde en iyi ilişki kuracağınız burçlar: Boğa, Akrep ve Yay

Yılın en başarılı ayları: Nisan, Mayıs, Temmuz,

Yılın en dikkatli olunması gereken ayları: Şubat, Mart, Ekim

Ocak: sosyal ilişkileriniz ana gündeminizi oluşturuyor. Arkadaş ilişkileriniz, birlikte çalıştığınız ekip üyeleriniz ile beklenmedik konular nedeniyle gergin zamanlar yaşayabilirsiniz. Başarının mimarı olarak kıskançlık olabilir.Hedef olmayın.

Şubat: Bağımsız hareket etmek isteyeceksiniz. Sizlerin sosyal çevrenizden uzak kalması birçok konuda bilgisiz kalmanıza yol açıyor.

Mart: İkili ilişkileriniz ile titizliğiniz konuşuluyor. Hassas olurken saplantılı duygusal bağlardan uzak kalmalısınız.

Nisan: Alacak davalarınız yeniden açılıyor. Ödenmesi gereken miktarlar gününde ödenmediğinden sizlere başka çare kalmıyor. Maddi güven oluşturmak ana hedef noktanız haline gelebilir. Kardeşleriniz ile yeni bir ticari faaliyetleriniz olacaktır.

Mayıs: Eğitim hayatınız için önemli olacak. Para kazanacağınız bir ay içindesiniz. Tamamlamak ve ertelemek arasında duygusal karışıklık yaşayabilirsiniz. Mayıs ayı ikinci haftası taşınma ihtimaliniz yükseliyor. Yeniden başlamak için büyük bir değişime ihtiyaç duyuyorsunuz.

Haziran: Gelecek hedeflerinizi yeniden değerlendirdiğini bir dönem. Sizlerin etik kuralların ne kadar önemli olduğunu çevrenizinde anlaması için girişimleriniz olacaktır. Partneriniz ile kurduğunu ruhsal bağ da güven aramak yerine anı yaşamanın keyfine varacaksınız.

Temmuz: Gruplar içerisinde statünüzü belirliyor. Başarılarınız ve saygınlığınız sizleri ileri taşıyacaktır. Ürettiğiniz her üründe mükemmel çalışmalarınızın izi olacaktır. Fedakârlıkların karşılığını alabilirsiniz.

Ağustos: Bu ay sıkışık aylardan biri olabilir. Mümkün oldukça kendinizi gerçekler üzerinde ilerletin. Yalnız kalmak en büyük tercihiniz olacak. Aile baskısı, ruhsal yorgunluk hepsi üst üste gelmesi fiziki enerjinizi de etkileyecektir.

Eylül: Yeni bir ilişki ile başlıyor olabilirsiniz. Sizleri anlayan ve sevgi dolu bir beraberlik ile yeniden hayata sıkı sıkıya bağlanıyorsunuz. Eski bir ilişkiniz bu ay gündeme gelebilir.

Ekim: Maddi anlamda bazı riskler içeren bir ay olabilir. Hızlı hareket etmek isterken ayrıntıları fark edemeyebilirsiniz. Ekim ayı ikinci haftası tutkularınızı yönetemiyorsunuz. Duygusal boşluğunuz hata yapmaya itebilir.Sabırlı olun.

Kasım: Sizler için iletişim ayı oluyor. İletişim yönteminizi tamamen değiştiriyorsunuz. Bilgi ağınızı yeniden yapılandırmak için adım atacaksınız.

Aralık: Aile sorumluluklarınız ön planda. Kendinizi arka plana atmanız gerekebilir. Dost ve arkadaşlarınız sizlerin yanında yer almak için sıraya giriyorlar. Yılı ilişkilerinizin olumlu yöne gitmeyi ile kapatacaksınız.