Balık Burcu Hangi Grup? Balık Burcu Grubu Ve Özellikleri Nedir

Balıklar, Zodyak sisteminin son burcu olarak kabul edilir. 20 Şubat ve 20 Mart tarihleri arasında doğan kişiler balık burcu olmaktadır. Gezegeni Neptün olan balıklar, tüm burçlar arasında duygusal olmaları ile bilinirler.

Balık Burcu Hangi Grup?

Balık burcu, ateş, toprak, hava ve su gruplarına ayrılmış olan burçlar içerisinde su grubunda yer alır. Duygusal ve uyumlu olmaları ile bilinen balık burçları su grubunun bir üyesidir.

Balık Burcu Grubu ve Özellikleri Nelerdir?

Her burcun kendine ait özellikleri ve grubu bulunur. Balık burcu Zodyak sisteminde bulunan 4 grup içerisinde su grubundadır. Balıkları en çok bilinen özelliği ise uysal ve duygusal olmalarıdır. Onların empati yeteneği gelişmiştir. Karşılarındaki kişiyi kendilerinden daha fazla düşünürler. Aynı zamanda eli açık olan bu burç insanı parasını doğru değerlendirmesini de iyi bilir. Elleri açık olmasına rağmen har vurup harman savurmazlar. Konuşma yetenekleri de çok gelişmiştir. Onlar her işini konuşarak çözebilir. İkna yetenekleri de gelişmiştir. İnandırıcı konuşmaları sayesinde karşılarındaki kişiyi kolayca kandırabilirler. Ayrıca sabırlı kişilerdir. İnandıkları şeyden kolay vazgeçmezler.