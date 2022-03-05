Balık Burcu Hangi Element? Balık Burcu Elementi Nedir

Balık burcu insanlarının elementi su, olup bu burcun grubu da su grubudur.

Balık Burcu Hangi Element?

19 Şubat ile 20 Mart tarihleri arasında doğmuş olan insanların burcu balıktır. Balık burcunun elementi de sudur. Tıpkı doğada olduğu gibi astrolojide de 4 element vardır. Bunlar su, hava, toprak ve ateş elementidir.

Balık burcu insanlarının elementi sudur. Balık burcu aynı zamanda su grubunda yer almaktadır. Su grubunda yer alan diğer burçlar yengeç ve akrep burcudur.

Balık Burcu Elementi Nedir?

Yönetici gezegeni Neptün olan balık burcunun elementi ise sudur. Elementi su olan burçların bazı ortak özellikleri de bulunmaktadır. Balık burcunun özellikleri şunlardır:

Balık burcu insanının olumsuz özelliği alınganlığıdır.

Balık burcu insanı yardımsever özelliği ile bilinir.

Balık burcu insanı hassas bir yapıya sahiptir.

Balık burcu insanı mücadeleci değildir bu da onun olumsuz bir özelliğidir.

Balık burcu insanı sevecen bir yapıya sahiptir.

Balık burcu insanı yeni durumlara kolay adapte olabilir.

Balık burcu insanı kolay dağılan yapısı nedeniyle çok üzülebilir.

Balık burcunun karamsarlığı diğer bir olumsuz özelliğidir.

Balık burcu insanı genellikle nazik ve özenli bir yapıya sahiptir.