Balık Burcu Hangi Ay? Balık Burcu Tarihleri Ve Günleri

Her burcun birbirinden farklı özellikleri bulunmaktadır. Bu burçlardan birisi de balık burcudur. Balık burcu duygusal ve merhametli özellikleri ile ön plana çıkan bir burç olmaktadır.



Balık Burcu Hangi Ay?



Her burç birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Su grubunda yer alan balık burcunun özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz;



- Sabırlı, eli açık ve duyarlı kişilerdir.

- Dürüst, vicdanlı ve uysal bir yapıya sahiplerdir.

- Hayal güçleri oldukça geniştir. Genellikle hayal dünyasında yaşarlar.

- Diğer burçlara göre dış etkenlerden en çok etkilenen burçtur.

- İnsanları dışardan gözlemleyen duygusal bir yapıya sahiplerdir.

- Sanatçı ruhları vardır. Sanata çok düşkün bir burç olarak bilinmektedir.

- 6. hisleri çok kuvvetli kişilerdir.

- Naif özelliklerinden dolayı kırılgan bir yapıya sahiplerdir.

- Huzurlu hayata değer verirler ve kendilerini huzurlu hissetmek isterler.

- Sevgi dolu ve anlaşılabilir kişilerdir.

- Bazı durumlarda kendilerini çok küçümseyebilirler. Bu nedenle çoğu zaman hayal kırıklığı yaşayabilirler.



Balık burcu 20 Şubat ve 20 Mart tarihleri arasını kapsamaktadır. Merhametli ve vicdanlı özelliklere sahip olan balık burcu kişiler bu tarihler arasında doğan kişiler olmaktadır.



Yükselen burcu balık olan kişilerde 30 yaşından sonra balık burcu etkisine girerler. Bu nedenle yapılması gereken hesaplar yapıldıktan sonra yükseleni balık çıkan kişiler de orta yaştan sonra bu grup içerisinde olmaktadır.



Balık Burcu Tarihleri ve Günleri



Astronomide gök kubbede bulunan 12 takımyıldızına burç denmektedir. Dört ana gruba ayrılan burçlar ateş, toprak, hava ve su gruplarından oluşmaktadır. Bu grupların her birinde üç burç bulunur. Toplamda 12 burç bulunan burçlardan birisi de balık burcudur.



Burçlar kişilerin karakter ve kişilik özelliklerini daha iyi anlamasını sağlamaktadır. Su grubu içerisinde bulunan burçlardan birisi de balık burcudur. Balık genel olarak duygusal burç olarak bilinmektedir. Farklı pek çok özelliği bulunan balık burcu tarih ve günler 20 Şubat ve 20 Mart arasındaki günlerden oluşmaktadır. Buna göre 20 Şubat ve 20 Mart tarihleri arasında doğan tüm kişiler balık burcu olan kişilerdir.