Balık Burcu Çocuğu

Balık burcu çocukları, genel olarak hikâye kahramanlarına düşkünlerdir. Özellikle kız çocukları için kitaplardaki prensler gerçekte de vardır ve onlar için ideal eş adaylarıdır. Okuyup dinledikleri hikâyeler haricinde kendileri yeni yeni hikâyeler türeterek bunları başka insanlara anlatabilirler.

Doğru karar verme yetisini ergenlik dönemlerinde yeni yeni kavramaya başlayan balık burcu çocukları, bu durumla birlikte ergenlik dönemlerini en sakin şekilde atlatan burçtur.