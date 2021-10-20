Baldıran otu nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Baldıran otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Baldıran otu maydanozgiller familyasına mensup bir ottur. Baldıran otu zehirli bitkilerden bir tanesidir. Baldıran otunun tarihi filozoflar dönemine kadar uzanmaktadır.

Baldıran Otu Nedir?

Baldıran otu kapalı tohumlulardan olan bir ottur. Baldıran otu çift çenekli bir bitkidir. Baldıran otunun bilimsel adı ise Conium maculatum'dur. Baldıran otunun tam olarak 3 tane farklı cinsi bulunmaktadır. Baldıran otunun cinsleri ise, Cicuta, Conium ve Oenanthe'dir.

Baldıran Otu Ne İşe Yarar?

Baldıran otu insan bedeninde travmaya ya da farklı sebeplerden ötürü ortaya çıkan şişliğe oldukça iyi gelmektedir. Şişliği indirmeye yaramaktadır. Aynı zamanda romatizmaya da oldukça iyi gelen baldıran otu romatizmanın ağrılarını dindirmektedir. Baldıran otu göğsü yumuşatır ve bronşit astım gibi şikayetleri yaşamanızı engellemektedir. Baldıran otu doğal bir öksürük kesici olarak bilinir ve idrar söktürmeye de yardımcı olmaktadır.

Baldıran Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Baldıran otu Türkiye'nin her bölgesinde hemen hemen yetişmektedir. En çok ise Balıkesir'in Gönen ilçesinde yetişmektedir. Baldıran otu beyaz renkler ile çiçek açmakta ve daha çok rutubetli yerlerde yetişmektedir. Baldıran otu Orta Doğu'da bulunan diğer ülkelerde de bulunmaktadır.

Baldıran Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Baldıran otu ilkbahar ve yaz mevsiminde yetişmektedir. En çok baldıran otu Haziran aylarında çiçek açmaya başlamaktadır. Baldıran otu zehirli bir bitki olduğundan dolayı yetiştiriciliği mümkün değildir.

Baldıran Otu Nasıl Kullanılır? Baldıran Otu Kullanımı

Baldıran otunun kullanımı kas ağrılarını dindirmeye yaramaktadır. Doğal bir ağrı kesici arıyorsanız baldıran otu tüketebilirsiniz. Baldıran otu daha farklı amaçlarla da kullanılmaktadır. Baldıran otu zehirli bitkilerden bir tanesidir. İnsan sağlığına en çok fayda sağlayan otlardan bir tanesidir. Baldıran otu kaynatılarak tüketilebilmektedir. Baldıran otu lapa haline getirilerek de yine tüketilen bir ottur. Baldıran otu çay şeklinde kaynatılarak tüketilmektedir.

Baldıran Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

1) Saçları Kuvvetlendirir ve Dökülmesini Önler

Baldıran otunun pek çok özelliği bulunmaktadır. Bu özelliklerden bir tanesi de saçları kuvvetlendirmesidir. Saçların dökülmesini de önleyen baldıran otu düzenli olarak tüketilmesi gerekmektedir.

2) Romatizmaya İyi Gelir

Romatizmaya iyi geldiği bilinen baldıran otu uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Romatizma ağrılarının dindirilmesini sağlayan baldıran otu çay şeklinde tüketildiği takdirde romatizma belirtilerini de önemli ölçüde giderir. Kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlayarak yaşam kalitenizi arttırır.

3) Doğal Balgam Sökücüdür

Baldıran otu doğal bir balgam sökücüdür. Balgam sökücü olduğu bilinen baldıran otu tüketilmesi doktorlar tarafından tavsiye edilir. Eğer balgam şikayetleri yaşıyorsanız mutlaka baldıran otunu kullanmalısınız.

Baldıran Otunun Zararları Var mıdır?

Baldıran otu zehirli bir ottur. Bundan dolayı dikkatli tüketilmesi gerekir. Baldıran otunun zehri kökünde yer aldığından dolayı tüketilmesi durumunda hayati tehdit edici unsurlar doğabilir. Baldıran otu mutlaka dikkatli şekilde tüketilmesi gerekir.

Baldıran Otu Nerede Satılır?

Baldıran otu Türkiye'nin pek çok yerinde satılmaktadır. Özellikle mevsiminde de satılan baldıran otu haziran aylarında kolayca temin edebilirsiniz. Baldıran otunu dilerseniz kendiniz de toplayabilir ve internetten de satın alabilirsiniz.