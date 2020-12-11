Balayı Sonrası Her Çiftin Yapması Gereken Şeyler

Organizasyon firması



Düğün gününüzde sizin için çok çabaladılar ve balayı bittiğine göre, onlara teşekkür etmenin tam zamanı. Organizasyon firmasıyla iletişime geçmeniz hem içinizi rahatlatır hem de o mutlu günü bir kez daha hatırlamanızı sağlar.



Gelinliği en iyi şekilde saklamak

Gelinlerin çoğu, hayatlarının çok değerli anından bir hatıra olarak gelinliklerini saklamak isterler. Ne yazık ki, gelinliği öylece dolaba bırakmak, elbisenin renk değiştirmesine, küflenmesine veya yıllar geçtikçe bozulmasına neden olabilir. Buna engel olmak için, gelinliğinizi güvendiğiniz bir kuru temizlemeciye emanet edebilirsiniz. Eğer daha fazla para harcamak istemiyorsanız, elbiseyi düzgün bir giysi çantasına asmak ve nemsiz bir yerde saklamak en iyisidir. Bodrum gibi kapalı veya havasız yerlerden kaçınmalısınız.

Teşekkür mesajları

Düğüne katılan misafirlere minnettarlığınızı göstermek isteyebilirsiniz. Düğün fotoğraflarınızın olduğu bir teşekkür mesajı hazırlayabilir, onlara her şeyin yolunda gittiğini söyleyebilirsiniz.



Hediyelerin iade ve değişimleri

Düğün hediyelerinizi açarken iade etmeniz veya değiştirmeniz gerekenlerin bir listesini hazırlayabilirsiniz. Daha önce sizde olan mutfak eşyaları, odanızın dekorasyonuna uymayan nevresim takımları ve diğerleri… Bunları değiştirmek için kısıtlı zamanınız kalmış olabilir, bu yüzden iade ve değişimler, ilk yapılacaklar listesinde ön sırada yer almalı.



Kimlik değişimi

Artık evlisiniz. Bu, kimliğinizi yenilemeniz anlamına geliyor. Ne yapmanız gerektiğini araştırın ve nüfus müdürlüğünün yolunu tutun. Evrakları tamamladığınızda nüfus müdürlüğünden sonra, aynı değişim işlemlerini banka kartlarında, pasaportunuzda, ehliyetinizde ve diğer resmi kurumlarda da uygulamanız gerekecektir. Biraz can sıkıcı işlemler olsa da sonuçta yeni hayatınızda eşinizle geçen ilk günler olduğunu unutmayın ve tadını çıkarmaya bakın.