Bal Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Bal Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Özellikle Amerika'nın oregon bölgesinde yaklaşık olarak 3,8 kilometre kadar genişliğe ulaşmış olan bal mantarı, dünya çapında en çok merak edilen mantar çeşitleri içerisinde. Örgü şeklinde bütün araziyi sarmasının yanı sıra, oldukça derin bir kök grubuna sahip olduğunu da dile getirmek mümkün.



Bal Mantarı Nedir?



Adından da anlaşılacağı üzere bal rengine benzeyen kendine has rengi ile beraber, bal mantarı dünya çapında bilinen mantar çeşitlerinden biridir. Aynı zamanda ağaçlarda parazit bir biçimde yaşamını sürdüren bir mantardır. Diğer yandan kırmızı mora çalan, aynı zamanda sarı ve kahverengi renkleri üzerinden ele alınır.



Bal Mantarı Nerede Yetişir?



Bal mantarı hemen hemen bütün farklı ormanlık alanlarda yetişen bir mantar türüdür. Özellikle çürümüş odun bulunan birçok farklı bölgede grup halinde yetişir. Türkiye'de İstanbul'daki Belgrad Ormanı'nda bulunan ağaçların kökleri ne yapışmış bir şekilde üstünde yer alır. Yaz mevsiminde açığa çıkması ile beraber kış mevsimine kadar toplanma imkanı verir. Ancak ağaçlar için zararlı bir unsur teşkil eder ve parazit gibi onlardan beslenir.



Bal Mantarı Nerede Bulunur?



Bal mantarı bütün farklı ormanlık alanlarda bulunan mantar çeşitleri içerisinde yer alır. Aynı zamanda ağaçların üzerinde parazit olarak yaşar ve grup halinde bulundukları için rahatlıkla görülebilir. Yaz aylarından başlamak suretiyle sonbahar aylarına kadar belli zamanlar içerisinde olgunlaşır ve bu şekilde bulunur. Bal rengi görünümü ile beraber şapkalarının büyüklükleri eşliğinde rahat bir biçimde bulmak mümkün.



Bal Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Özellikle kendine has kıvamlı ve lezzeti ile beraber bal mantarı dünya çapında değerlendirilen bir mantar türüdür. Bu sebepten dolayı zehirli olmayan ve tüketilen bir mantar olduğunu dile getirmek mümkün. Çorbalarda ve soslarda sıklıkla kullanılan lezzetli bir mantardır. Tabii çiğ formda bulunan bal mantarının az miktarda zehirli olduğunu söylemek mümkün. O yüzden yaklaşık olarak 15 dakika kadar haşlamak ve sonra pişirmek, zehrinin ortadan kalkması için yeterlidir. Özellikle oldukça lezzetli bir mantarı olduğu için tercih edildiğini dile getirmek gerekir.



Bal Mantarı Faydaları



Bal mantarı doğru şekilde ele alınarak haşlanıp pişirildiği vakit, oldukça önemli faydalar sağlayan mantar türleri içerisinde yer alır.



- Yüksek oranda D vitamini içerdiği için kemik ve diş sağlığı açısından oldukça önemlidir.

- Düşük kaloriye sahiptir ve yüksek lif ile beraber kilo verme imkanı sağlar.

- Kan şekerinin yavaş yavaş yükselmesini sağlayacak önemli oranda tokluk hissi yaratır.

- Önemli oranda B12 vitamini içerir ve saç ile cilt için önemli bir katkı sağlar.

- Hücre yaşlanmasını önler ve sinir hücrelerin hasar görmesini engeller.

- Önemli oranda antioksidan bulundurur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.



Bal Mantarı Yetişir Yetiştirilir? Bal Mantarı Yetiştiriciliği



Bal mantarı bulunduğu bölgeyi oldukça geniş bir alanda çevreler. Yani kendiliğinden doğal bir ortamda kolayca yetişir. Bu sebepten dolayı bal mantarı yetiştiriciliği gerçekleşmez ancak bölgesi korunur. Böylece zamanı geldiğinde hasat edilerek işlenmek suretiyle kullanılır.



Bal Mantarı Özellikleri



Bal mantarı parazit bir yaşam sürer ve ağaçların üzerinde hayatını devam ettirir. Aynı zamanda günümüzde şu an ne hayvan ne de bitki türüne girmiş durumda değil. Bulunduğu bölgeyi oldukça geniş bir alanda çevreler, bal rengine sahiptir ve şapkası oldukça geniştir.