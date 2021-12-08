Baklava kaç kalori? 1 adet baklava besin değerleri ve kalorisi...

En çok tüketilen tatlılardan biri olan baklavanın sahip olduğu bir kalori miktarı bulunuyor. Bir adet baklava 174 kaloriye karşılık geliyor. 100 gram baklava içerisinde 62 gram karbonhidrat bulunuyor.

Baklava Kaç Kalori?

Kilo sorunu yaşayan her birey kalorisi yüksek gıdalardan uzak duruyor. Hem sağlık hem de kilolar için tüketilen gıdalara dikkat ediliyor. Baklava en çok tüketilen tatlılar arasında bulunuyor. Baklava tüketmeyi sevenler, baklavanın kalorisi hakkında araştırma yapabiliyor. 1 adet baklava yaklaşık olarak 40 gramdır. 40 gram baklava içerisinde 174 kalori bulunuyor. Kalori hesabı yapmak isteyenler, 1 adet baklavadan yola çıkarak tüketilen baklava kalorisini hesaplayabilir.

1 Adet Baklava Besin Değerleri ve Kalorisi

Baklavaların içerisinde bulunan tüm besin değerleri internet üzerinde araştırılabiliyor. Baklavanın tatlı bir gıda olması içerisindeki kalori miktarını arttırıyor. 1 adet baklava içerisinde kullanılan ürünler kalorinin yükselmesine neden oluyor. 1 adet baklava tüketilmesi vücuda 174 kalori veriyor. 100 gram baklava içerisinde ayrıca 62 gram karbonhidrat ve yaklaşık 7 gram protein bulunuyor.