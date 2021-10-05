Bakla Besin Değerleri: 100 Gr Bakla Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri..

Bakla fosfor, protein, karbonhidrat, magnezyum, demir açısından son derece zengindir. Bunun yanında lif oranı da oldukça fazladır. Lif oranı fazla olduğu için sindirim sistemi için faydalı olan besinler arasında yer almaktadır.

Bakla Besin Değerleri: 100 gr Bakla Kaç Kalori?

Bakla içeriğindeki lif oranı nedeni ile uzun süre tok tutan besinlerden bir tanesidir. Dolayısı ile insanlar tarafından sıklıkla tüketilen bir besindir. Baklanın kalorisi de merak konusu olmaktadır. 100 gram baklanın kalorisi yaklaşık olarak 47 kcal civarıdır. Kalorisi oldukça düşüktür.

Baklanın Protein ve Karbonhidrat Değerleri Nasıldır?

Baklanın 100 gramında yaklaşık 4.4 gram karbonhidrat yer almaktadır. Bunun yanında protein miktarı da 3.6 gram kadardır. Bakla A ve C vitaminleri, Potasyum, kalsiyum açısından da son derece zengindir.