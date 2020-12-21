Bakır Minerali Nedir? Bakır Mineralinin Faydaları Nelerdir?

Hayat dolu bir yaşamın birinci şartı, bedendeki hemoglobin üretimi, demir bağlama kalitesi ve oksijen dengesidir. Hayat ve enerji dolu olmak, oksijenlenen bir beden için mümkündür. İşte bu noktada oksijeni bağlamada katalizör görevi yapan bakırın ise, alınması gereken günlük ihtiyacı 3mg'dır. Ve bu miktarın tamamını besinlerden karşılama olasılığı ise oldukça düşüktür. Kanser önleyici özelliği, hücre yenileyen etkisi ise göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Mutfaklardan bakırı çıkardık ve kanser vakaları mantar gibi çoğaldı.

Bakır Minerali Gençleştiriyor

Sağlıklı çalışan troid için de vücudumuzun bakır minaraline ihtiyacı var. Kemiklerimizin kuvvetinden, metabolizma hızına kadar yönetici konumda olan tiroid bezinin sağlıklı çalışması için de bakır tetikleyici roldedir. Kilo dengesi, cildimizin genç ve esnekliği, parlaklık ve tazeliği, saçlarımızın sağlığı, yine bakırın mucizeleri arasında yer alıyor. Melanin ve pigment üretiminden de etken olan bakır , çok yönlü antiaging etkisine sahiptir. Stresin cilde verdiği zararı bertaraf eden gençlik sırrı, yine bakır mineralidir. Bakır minerali aynı zamanda miyelinin tamir ederek sinir sistemi yapısını onarmaya da yardımcı oluyor.

Doğal Dezenfektan Bakır

Tabi ki, her şeyde olduğu gibi bakır için de kullanım dozu önemlidir. Güvenli kullanım için, bakır eşyalarımızı 1-2 yılda bir kalaylatmalıyız. Bakır tencerede pişen yemeği saklamak için ise, başka özellikte bir kap tercih etmeliyiz. Mikrop, zararlı bakteri ve virüsleri anında öldüren doğal bir ilaç niteliğindeki bakır, temel ihtiyacımız suyu steril eden inorganik bir mineraldir. Bakır mineralinin suyla etkileşimini maksimum faydada almak için ise, bakır sürahimizde en fazla 8-10 saat beklemesi idealdir. Ortak kullanım alanlarındaki yüzeylerin bakır olması ise, bir çok mikrop ve virüsle mücadelede doğal bir dezenfektan demektir.