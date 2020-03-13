Bakır Kahve Saç Rengi Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

Görünümünüzü etkileyen birçok faktör vardır ve saç rengi bunlardan sadece biridir. Doğru saç rengini kullandığınızda olduğunuzdan daha genç görünebilir ve yüzünüzün daha parlak görünmesini sağlayabilirsiniz.

Bakır kahve saç rengi kimlere yakışır?

Soluk ten rengi tenli kadınlar genellikle doğal açık saç rengine sahiptir. Bu saçlar kartelada sayısız olasılık sunar. Daha açık saçlar boyanması en kolay olanıdır. Genellikle, soluk tenli insanlar doğal olarak daha parlak saç rengine sahiptir. Bunlar sarışın ve açık kahverengi tonlarının varyantlarıdır. Solgun bir bronzluğunuz varsa saç renginin doğru seçimini daha da etkileyen şey, kaşlarınızın ve gözlerinizin rengidir.

Kaşlarınız ve gözleriniz de doğal olarak parlaksa, bakır kahve saç rengi tercihinde bulunabilirsiniz. Cildiniz kayısı tonuna yakınsa, bu renk sizin için mükemmel bir seçim olabilir. Bakır kahve renk her zaman kadınsı ve seksi bir seçimdir ve iyi ve kaliteli saç boyası seçerseniz, görünüşünüzde muazzam bir değişiklik yapabilirsiniz.

Bakır kahve saç rengi akar mı?

Bakır kahve saç rengi çok fazla akmaz. Saçlarında daha önce çok açık renk boya olanlar veya doğal sarışınlarda bir miktar akma görülebilir. Eğer saçınızı boyatmadan önce açıcı kullandıysanız birkaç yıkamadan sonra saçın rengi açılabilir. Bakır kahvenin ideal şekilde tutması için mümkünse boyayı orijinal saç renginizin üzerine boyatın.

Bakır kahve saç rengi bakımı nasıl yapılır?

Bakır kahve, çok açık bir renk olmadığı için bakım kolaydır. Birkaç yıkamadan sonra rengi solsa dahi güzel görünecektir. Saçlarınızı kahverengi saçlara özel şampuanlar kullanarak yıkayabilirsiniz. Her ne kadar bu şampuanlar saçın rengini korusa da banyo esnasında saçınıza çok fazla şampuan kullanmamaya özel gösterin. Saçınız boyandıktan hemen sonra güneş ışığına maruz bırakmayın. Bir şapka veya tülbent yardımı ile saçlarınızı güneşin zararlı etkilerinden koruyabilirsiniz.