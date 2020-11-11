Bakım Rutininize Jojoba Yağı Eklemeniz İçin 8 Neden

Bu güçlü içeriği bazı ürünlerinizde duymuş olabilirsiniz, ancak jojoba yağı başlı başına bir çok amaçlı yağdır. Jojoba yağının ne olduğu, nerede, nasıl ve ne zaman kullanılacağı ve çok daha fazlası dahil olmak üzere tüm ayrıntılar burada!

JOJOBA YAĞI NEDİR?

Jojoba yağı, Simmondsia chinensis (jojoba) bitkisinin tohumlarından üretilen ve aslında bir balmumu olan ancak bir yağ olarak görünen sıvıdır. Uzun raf ömrü kararlılığı ve yüksek sıcaklıklara karşı güçlü direnci ile bilinir.

Jojoba yağı yaygın olarak vücut losyonları, yüz nemlendiricileri ve şampuanlarda bulunur. Yağ tek başına cilt, saç ve tırnak etlerinde de kullanılabilir.

1. Kuru cildi nemlendirir

Jojoba yağının bu kadar güçlü bir nemlendirici olmasının nedeni, cildimizin doğal yağları gibi davranma kabiliyetinden kaynaklanıyor.

Jojoba yağını nemlendiricinizle karıştırmak istiyorsanız, yağ veya yumuşatıcı bazlı bir ürün kullandığınızdan emin olun. Yağ, su bazlı formüllerle iyi karışmaz.

2. Kaba tırnak etlerini yumuşatır



Tonlarca yağ asidi içeren jojoba yağı, düzensiz tırnak etlerini yumuşatmaya ve yatıştırmaya yardımcı olur. Her bir kütiküle küçük bir damla damlatın ve masaj yapın. Fazla yağ varsa, ellerinizin nemli ve pürüzsüz olmasını sağlamak için ellerin arkasına ve avuç içlerine masaj yapın.

3. Kuru dudakları besler ve iyileştirir



İster bir dudak balsamı içinde aşılanmış ister tek başına kullanılsın, jojoba yağı besleyici vitamin ve mineralleri sayesinde kuru, çatlamış dudakları yatıştırır. Çok kolay emilir, bu nedenle dudaklarınızda yağlı bir kalıntı bırakması konusunda endişelenmenize gerek yoktur.

4. Güneş yanıklarını hafifletebilir



Güçlü bir antioksidan olan E vitamini, hem vücutta hem de ciltte iltihaplanmayı azaltmaya ve hücre yenilenmesini hızlandırmaya yardımcı olarak jojoba yağını güneş yanığı için harika bir tedavi haline getirir. Enflamasyonu azaltmak ve cildi rahatlatmak için çeyrek büyüklüğünde güneş yanığı olan bölgelere sürün.

5. Antibakteriyel özelliğe sahiptir



Jojoba yağı, ciltteki yağ üretimini kontrol ederek ve bakteri büyümesini önleyerek sivilceyi azaltır. Jojoba yağının yüksek miktarda iyotu vardır ve bu da bakteriyel büyümeyle savaşarak patlamalara neden olabilir. Uzmanlar sabah ve akşam sivilceye yatkın bölgelere leke tedavisi olarak küçük bir miktar uygulamayı öneriyor.

6. Cildin parlaklığını artırır



Donukluğa çoğunlukla ciltteki su kaybı neden olur. Jojoba yağı cildin nemini artırarak donukluğun azalmasına ve parlaklığın artmasına yardımcı olur. Temizledikten sonra sabah ve gece yüzünüze beş damla uygulayın. Çabucak emilir ve durulamanıza gerek yoktur.

7. İnce çizgileri ve kırışıklıkları azaltır



Serbest radikallerle savaşan ve hücre hasarını onaran bir B vitamini kompleksi ve hücre yenilenmesini hızlandırmaya yardımcı olan E vitamini ile jojoba yağı harika bir yaşlanma karşıtı bileşendir. Sabah ve akşam temiz ve kuru cilde uygulayarak, ışıltınızı artırmak için yaptığınız gibi kullanın.

8. Egzamaya eğilimli cildi yatıştırır



E vitamini ve iyot kombinasyonu, egzamanın neden olduğu gibi iltihaplı veya zarar görmüş cildin iyileşmesine yardımcı olur. İltihabı yatıştırmak ve tedavi etmek için etkilenen bölgelere çeyrek büyüklükte bir miktar sürün.

Jojoba yağının saça faydaları nelerdir?



Saç kremlerine eklendiğinde veya tek başına kullanıldığında, jojoba yağı saçınızı kuruluğa, kırılmaya ve kırık uçlara karşı korumak için kullanılabilir.