Bahar Alerjisine Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

Bahar alerjisi nedir?

Çevresel etkenlere karşı insan vücudu aşırı tepki verebiliyor. Bahar alerjisi, genetik eğilimi olan insanlarda çevresel faktörlerin etkisi ile de ortaya çıkabiliyor. Özellikle ilkbaharın gelmesiyle tetiklenen bahar alerjisi bu tür hassasiyeti olanların yaşam kalitesinin düşmesine sebep oluyor. Alerjik reaksiyonlara sebep olan polenlerin çoğu ağaçlardan, çimlerden ve yabani otlardan gelmektedir.

Bahar alerjisini hangi ağaçlar tetikler?

Bahar alerjisinde en çok önem taşıyan polen türleri kızılağaç, fındık ağacı ve huş ağacı tarafından üretilmektedir. Bunlara ek olarak tüm çimen türleri, özellikle çayır otları ve meyve bahçesi gelmektedir. Küf mantarların üreme organları, polenin sebep olduğu rahatsızlıklara benzer rahatsızlıklar verebilir.

Bahar alerjisinin belirtileri nelerdir?

Bahar aylarında sık nezle, burun tıkanması, peş peşe hapşırma, burunda kaşınma, damakta kaşıntı, kulakta kaşıntı, sık burun kanaması gibi alerjik nezle belirtileri, gözlerde sulanma, kaşınma gibi göz alerjisi belirtileri, sık öksürük, nefes sıkışması gibi astım belirtileri bahar alerjisinin en önemli belirtilerindendir.

Bahar alerjisi genetik midir?

Yapılan araştırmalara göre, anne veya babası alerjik olan çocuklarda alerjiye rastlanma ihtimali yüzde 30, her iki ebeveyni alerjik olan çocuklarda alerjiye rastlanma oranı yüzde 60'tır. Çocuklarda bahar alerjisi teşhisi koymak için ise biraz beklemek gerekir. 2 yaşından küçük çocuklara bu teşhisi koymak yanıltıcı olabileceğinden çocuğun en az iki bahar mevsimi geçirmesi önerilir.

Bahar alerjisine ne iyi gelir?

"Bahar alerjisini iyileştirmek için kulaktan dolma burun açma yöntemlerine sıkça başvurulduğuna dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, "Buruna sirkeli su çekmek doğru değildir. Aksine sirkeli su, asidik olduğu için burun mukozasına zarar verir. Burnu yıkamak için 1 bardak suya 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı yemeklik karbonat koyarak karıştırıp bu karışımı burnunuza çekebilirsiniz" diyor.

Bahar alerjisi nasıl geçer?

Alerji tedavisinde kullanılan ilaçların bu belirtileri ortadan kaldırarak kişinin yaşam kalitesini yükselttiğini ifade eden Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Muşabak, hastanın klinik belirtilerinin şiddetine ve sıklığına göre kortizon içeren birtakım burun spreylerini de önerdiklerini söylüyor.

Uzun süren burun akıntısı ve öksürüğün de alerji habercisi olduğu uyarısında bulunan Muşabak, şunların altını çiziyor:

"Bazı hastalar sık hastalandıklarını, antibiyotik kullanmalarına rağmen iyileşemediklerini söylüyor. Bu durumda iki şeyin akla gelmesi gerekiyor, bağışıklık yetmezliğiyle ilgili bir problem ya da alerjik bir durum var. Bu şikayetler çok sık ortaya çıkıyorsa, alerjinin mutlaka araştırılması gerekiyor. Alerji olmadığı durumlarda ise bağışıklık yetmezliğinin dikkate alınması gerekiyor. Enfeksiyon hastalıkları sağlıklı bireylerde en fazla 10 gün kadar etkisini sürdürür ve tedavi edildikten sonra düzelir ancak alerjilerde durum böyle değildir."