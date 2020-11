Bağışıklık Sisteminizi Korumanın 4 Doğal Yolu

Sağlıklı ve düzgün işleyen bir bağışıklık sistemi olmadan, vücudunuz mikrobiyal ve viral saldırılarla savaşamaz. Zarar gören bir bağışıklık sistemi sizi diğer komplikasyonlara karşı savunmasız bırakabilir ve sıradan soğuk algınlığı ve gribi daha şiddetli hale getirebilir.



Bağışıklık sisteminiz hassas bir şekilde dengelidir ve oldukça karmaşıktır. Tek bir vitamin bağışıklık sağlığını ve tam direnci garanti edemezken, özellikle yüksek riskli mevsimlerde sağlıklı bir bağışıklık sistemini optimize etmek için çok önemli belirli besinler vardır.

Bağışıklık sistemi işlevini artırmaya yardımcı olan 5 besin;

1- Siyah mürver



Birçok çeşit mürver vardır, ancak siyah mürverin (Sambuca nigra) herhangi bir meyvenin iki katı miktarda antosiyanin antioksidan içerdiği söylenir. Kara mürver, geleneksel olarak şifalı şifalı toniklerde ve preparatlarda yüzyıllardır kullanılmaktadır. Son yıllarda, bazı araştırmalar, bazı mürver preparatlarının bağışıklık sağlığını desteklemedeki etkinliğini ortaya koymuştur.

2- D vitamini



Bilindiği gibi "güneş ışığı vitamini" aslında vücudumuzun güneşin UVB ışınlarına tepki olarak ürettiği yağda çözünen bir hormondur. Harvard Halk Sağlığı Okulu'na göre, D vitamini "enfeksiyonları kontrol etmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir". Aslında araştırmalar, D vitamini eksikliğinin artan enfeksiyon riskiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor.

D vitamini sentezi güneş ışığına bolca maruz kalmaya dayandığından, soğuk hava iklimlerinde yaşıyorsanız veya zamanınızın çoğunu kapalı alanlarda geçiriyorsanız yeterince alamayabilirsiniz. Ve gıdalarda hemen bulunmaz, bu da vücudunuzun bağışıklık sistemini korumak için D vitamini takviyesini hayati hale getirir.

3- C Vitamini



C vitamini, böcekler ve patojenlerle savaşmak için ve iyi bir nedenden ötürü vazgeçilmez bir unsur olarak lanse edilir. C vitamini, güçlü, serbest radikallerle savaşan bir antioksidan olarak ikiye katlanan temel bir vitamindir ve bağışıklık tepkinizi ve genel sağlığınızı demir emilimini sağlamak gibi çeşitli yollarla geliştirir. Demir, vücudun zararlı böceklere ve mikroplara karşı ilk savunma hattını desteklemek için gerekli olan önemli bir mineraldir.

C vitamininin bağışıklığı desteklemesinin bir başka yolu da vücudun hastalıklara karşı korunmasına yardımcı olan beyaz kan hücrelerinin üretimine yardımcı olmasıdır. Ve araştırmalar, C vitamininin soğuk algınlığı süresini yaklaşık bir gün azaltmaya yardımcı olabileceğini ve kendinizi iyi hissetmediğinizde her günün önemli olduğunu gösteriyor.

4- Çinko



Bu mineral, bağışıklık fonksiyonunun bekçisi olarak kabul edilir. Bir çalışma çinkonun önemli işini şu şekilde tanımladı: "Yeni araştırma, çinkonun, bağışıklık tepkisindeki kırılmalara zarar verebilecek ve hatta ölümcül olabilecek kontrol dışı iltihabı önleyecek şekilde hafifçe dokunarak enfeksiyonları kontrol etmeye yardımcı olduğunu gösteriyor."

Unutmayın, tüm takviyeler sağlıklı ve dengeli beslenmenin bir parçası olarak tüketilmelidir. Ancak, sağlığınıza yönelik gelen tehditleri önlemek için bağışıklık sisteminizi mümkün olan en iyi konuma getirmek söz konusu olduğunda, bu güçlü bağışıklık savaşçılar size büyük bir avantaj sağlayabilir.