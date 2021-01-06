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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Bağışıklığınızı Güçlendirin: Covid Diyeti Nasıl Yapılır?
Beslenme Önerileri
İHA

Bağışıklığınızı Güçlendirin: Covid Diyeti Nasıl Yapılır?

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Bağışıklığınızı Güçlendirin: Covid Diyeti Nasıl Yapılır?
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"Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde güçlü bağışıklık sisteminin önemini hepimiz biliyoruz. Diyetisyen Gizem Gençyürek, güçlü bağışıklık için Covid diyetini öneriyor ve nasıl yapılacağını anlatıyor."

Covid diyeti nasıl yapılır?

Karantina günleri olarak ifade ettiğimiz, evde çokça zaman geçirdiğimiz bugünlerde fiziksel hareketliliğin azalması; kimi zaman can sıkıntısının insanı sürekli bir şeyler yemeye ya da içmeye itmesi sağlığımız açısından bir risk faktörü oluşturuyor. Bunun önüne geçmek ise aslında hiç de zor olmayan sağlıklı beslenme kurallarıyla mümkün.

İlk olarak dengeli beslenin, su ihtiyacınızı belirleyin. Özellikle zerdeçal, mantar, karnabahar, yeşil çay, keten tohumu, yaban mersini, Hindistan cevizi, sarımsak, yoğurt gibi besinleri tüketin. Ancak günde en fazla 1 yemek kaşığı önerilen zerdeçalı daha faydalı olsun diye 3-4 yemek kaşığı tüketmek sağlığımız için tehlikeli hale gelir.

Kişisel su ihtiyacınızı belirleyin

Dengeli bir beslenme şart. Özellikle kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği gibi ana öğünlerde et, süt, tahıl, meyve-sebze olan 4 temel besin grubuna yer vermeliyiz. Su tüketimi de çok önemli. Kilo X 35 ml formülü ile (50 kilo olan birisi için 50x35=1750 ml) herkes kişisel su ihtiyacını belirleyip her gün en az ihtiyacı olan suyu tüketmeli.

Zerdeçal tüketimini abartmayın

Özellikle zerdeçal, taze sebze-meyve, mantar, karnabahar, yeşil çay, keten tohumu, yaban mersini, Hindistan cevizi, sarımsak, yoğurt gibi bağışıklık güçlendirme üzerine olumlu katkısı olan besinleri mutlaka her gün tüketmeliyiz.

Ancak bu öneriler sağlıklı bireyler için verilmekte olup, özel beslenme gerektiren hastalığı olan kişilerin mutlaka bir uzmana danıştıktan sonra tüketmesi gerekmektedir. Veya bu besinlere karşı bir hassasiyeti/alerjisi olan kişilerin tüketmemesi gerekiyor.

Aynı zamanda önerilen miktarlar haricinde tüketim de kişinin yaşamını olumsuz etkileyebilir. Örneğin; günde en fazla 1 yemek kaşığı önerilen zerdeçalı bizler daha faydalı olsun diye 3-4 yemek kaşığı tüketmeye kalkarsak sağlığımız için tehlikeli hale gelecektir.

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