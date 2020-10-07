Bağışıklığı Güçlendirmenin İlginç Yolu: Zıplamak!

Zıplamak bağışıklığı nasıl güçlendiriyor?

Egzersiz yapmak dolaşım sistemini düzenliyor, yağ yakımını hızlandırıyor ve bedeni zinde tutuyor. Zıplamanın vücutta yarattığı etkiyi ise şöyle özetleyebiliriz;

Kalp atışı hızlanıyor. Beyin dengede durmaya çalışıyor. Bütün kaslara hem dengede dur hem de kasıl diyor. Böylelikle bütün kaslarınız çalışmış oluyor. Dolaşım ve kanlanma artıyor. Kanlanma artınca da vücudunuz daha sağlıklı oluyor. Bağışıklık sistemi uyarılıyor ve virüslere karşı daha dayanıklı hale geliyorsunuz.

Trambolinde zıplarken yakılan enerji obezite gelişimini önlüyor. Ayrıca, büyüme kıkırdaklarında meydana getirdiği basınç sayesinde çocuklarda boy uzamasına da katkı sunuyor.

Basketbol, hentbol ve voleybol gibi sıçrama hareketleri içeren spor dallarıyla ilgilenenler de trambolinde antrenman yaparak, performanslarını artırabilirler.

Zıplarken diğer fiziksel aktivitelere kıyasla enerji tasarrufu yapılıyor

Kendi vücut ağırlığınızı trambolin enerji olarak size geri veriyor. O yüzden yararlı. Bir de zıplarken (Kovid-19 nedeniyle) maske takmak daha kolay olabilir. Koşarken maskenin sizi rahatsız etme olasılığı daha fazla. (Zıplarken maske takmak) Akciğer kapasitesini artırma açısından yararlı bile olabilir. Tabii, bazı özel durumlarda (spor yaparken maske takmanın) akciğere zararlı olduğu söyleniyor. Akciğerde bazen spontan pnömotoraks (akciğer sönmesi) dediğimiz duruma sebep olabiliyor. O da çok nadir bir durum.