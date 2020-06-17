Bağışıklığı Güçlendiriyor: Yeşil Kahve

Bağışıklık sisteminin her zamankinden çok daha güçlü olması gerektiği bir dönemden geçiyoruz.

Yeşil kahve de bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Günlük kafein miktarı 1kg için 4 mg olarak hesaplanabilir. Buna göre günlük 200 mg civarında kafein ihtiyacımız var. Kavrulmuş kahvede kafein miktarı yeşil kahveye göre daha yüksektir. Ancak kavrulmadığı için yeşil kahvedeki değerli bir antioksidan olan ‘klorojenik asit' varlığını korumaya devam eder. Böylece yeşil kahve serbest radikalleri etkisiz hale getirerek hücre yenilenmesini hızlandırır, yaşlanmayı geciktirir ve en önemlisi bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

Yeşil kahve, toksinleri vücuttan uzaklaştırarak hem enfeksiyon hastalıklarına karşı hem de kanser riskine karşı bağışıklık sisteminin koruyan yüksek antioksidan içerir.

“İşlem görmüyor”



Her besinde olduğu gibi kahvenin de gördüğü çeşitli işlemlerle birlikte kimyasında değişimler olur. Kavrulmasıyla renk koyulaşır, tat ve koku değişir. Yeşil kahve, herhangi bir işlem uygulanmadığı için daha sağlıklıdır.