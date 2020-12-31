Bağışıklığı Güçlendirecek Egzersiz Önerileri

Yapılan hafif egzersizler bağışıklık sistemimizi güçlendirirken şiddeti yüksek egzersizler ise bağışıklığımıza bilinenin aksine zarar verebilir. Yapılan sporun şiddeti yükseldikçe kaslarda biriken birtakım atık maddelerin oranı da paralel olarak artmaya başlar. Vücudumuzda biriken bu atık maddeler de doğal olarak bağışıklık sistemimizin çökmesine sebep oluyor.

Koronavirüs en fazla akciğerlerimizi tahrip ediyor

Ayrıca, yoğun yapılan egzersizler stres hormonlarını artırdığı için de bağışıklık sisteminin zayıflamasına zemin hazırlıyor. Haftada 3 ile 5 gün arasında yürüyüş, 2 ya da 3 gün direnç çalışması yapın. Uygulanan egzersizle beraber çok fazla oksijeni vücuda sokmuş olacağız. Koronavirüs en fazla akciğerlerimizi tahrip ediyor. Akciğerlere ne kadar çok oksijen sokulursa bağışıklık sistemi de o kadar güçlendirmiş olur.

Doğru nefes diyafram nefesi

Göğüsten nefes alıp verirsek içeri çok az oksijen sokmuş oluruz. Derin nefes verme işlemini yapmadığımızda da karbondioksiti dışarı atamayız. Doğru nefes için önce karnımızı 4 saniyede hava ile doldurmamız ve o havayı göğse doğru iterek boğazda hissedip aldığımız nefesi 2 saniye tutarak bütün hücrelere oksijen dağılımını sağlamamız gerekir.

Vatandaşlarımız her sabah uyandıklarında camlarını açsınlar, on kere diyafram nefesi alıp versinler. Akciğer kapasitelerini geliştirmiş olurlar. Bağışıklık sistemini bu şekilde güçlendirerek koronavirüse karşı da dirençlerini artırmış olurlar.

22.00-03.00 arasındaki uyku vücudun kendisi yenilemesini sağlıyor

Vücudumuzun bütün bakım ve onarımı saat 22.00 ile 03.00 arasındaki uykuda yapılır. Gece geç saatlere kadar internet başında kalırsanız bağışıklık sisteminiz çöker. 22.00-24.00 arası yatağa girip, 05.00-07.00’da kalkacağız. Genetik şifremiz buna göre ayarlanmıştır. Ayrıca, sigara antikor oluşumunu yavaşlatır. Sigara bırakılmazsa koronavirüse yakalanma riski arttığı gibi ölüm oranlarında da artışa neden olur.