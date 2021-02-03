Bağırsakları Kökten Etkileyen Hastalık: Kolit Nedir?

Kolit bağırsaklarda tehlikeli yaralara neden olabilir

Bağırsak kolonunda parazit ve diğer zararlı mikroorganizmalar nedeniyle yaşanan iltihaplanmaya kolit denir. Bağırsaklarda şişme ve yaralara neden olan kolit hastalığı, bağırsakların fonksiyonlarının azalması, ayrıştırma özelliği sırasında besin atıklarının içeride kalması ile meydana gelmektedir. Zarda meydana gelen birikme bağırsaklarda çok ciddi problemlere yol açar.

Bağırsakların iç astarının mikrop kapmasıyla oluşan kolit, stres ve depresyon gibi psikolojik gerilimlerde daha çok ortaya çıkar. Kadın ve erkeklerde aynı sıklıkta görülen kolit hastalığının en bilinen türü ülseratif kolittir.

Dikkat, bu belirtiler hastalığı işaret ediyor olabilir!

Makatta akıntı,

İştahsızlık,

İshal veya kabızlık,

Kilo kaybı,

Eklem ağrıları,

Eklemlerde şişlik,

Kanlı dışkı,

Karın ağrısı ve kramp,

Kansızlık,

Karaciğer fonksiyonlarında bozulma,

Tam dışkı yapamama hissi,

Ateş ve titreme.

Tetikleyici nedenler var…

Bağırsak bakterileri,

Kolon virüsleri,

Parazitler,

Kan içindeki bakteriler,

Stres, depresyon,

Kullanılan bazı ilaçlar,

Genetik yatkınlık,

Çevresel faktörler.

Devam eden ishaliniz mi var?

En sık görülen kolit çeşidi olan ülseratif kolit, kalın bağırsakta meydana gelir. Genel olarak kalın bağırsak dışında bir yerde ortaya çıkmaz. Kalın bağırsakta yara, ödem ve iltihaba neden olur. İltihabik bir hastalık olduğundan kanlı idrar ve sürekli devam eden ishale neden olur. Zaten en önemli belirtisi de geçmeyen ishaldir. Çünkü ülseratif kolit, kalın bağırsağın en önemli işlevi olan suyun kana geri emilimini engeller.

Bunun yanı sıra;

Dışkıda kan,

Makatta kanama,

Acil dışkılama hissi,

Ani kilo kayıpları,

Dışkılama sırasında ağrı gibi belirtileri vardır.

Risk gruplarını etkileyen faktörler nelerdir?

Sigara kullanımı,

Aile öyküsü,

Bağırsak tıkanması,

Ülser,

Anal çatlak,

Kolon kanseri,

Yetersiz beslenme.

Doğru tedavi için doğru teşhis önemli

Birçok hastalıkla benzerlik gösteren ülseratif kolit ancak endeskopi, biyopsi, radyolojik tetkikler, ilaçlı bağırsak röntgeni, bilgisayarlı tomografi, MR, kolonoskopi, laboratuvar testleriyle teşhis edilmektedir. Birçok kolit çeşidi vardır, hastalığın çeşidine ve sebep olduğu nedenlere göre tedavi yaklaşımları değişmektedir. Buna göre ilaç, diyet ve cerrahi yöntemlere başvurulabilir.