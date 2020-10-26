Bağırsak Temizliği İçin Yemeniz Gerekenler

Bağırsak temizliği yaparken tüketebileceğiniz bir dizi besin var. İşte o besinler...

Ispanak ve lahana gibi yapraklı yeşillikler mükemmel bir besin kaynağıdır. Araştırmalar, sağlıklı bağırsak bakterilerinin büyümesine yardımcı olan belirli bir şeker içerdiğini de göstermiştir. Çok fazla lifli ve yapraklı yeşillik yemek, ideal bir bağırsak mikrobiyomu geliştirmenize olanak tanır.

Kahvaltıya dikkat edin

Son zamanlarda süt içermeyen besinler pek popüler olsa da, sütün sağlığımızı olumlu yönde desteklediğini hatırlatalım. Süt kalsiyum bakımından zengindir ve şaşırtıcı bir şekilde yüzde 90'ı sudan oluşur. Su, susuzluk gidericidir ve sağlıklı bir bağırsak için susuz kalmamak şarttır. Bu yüzden alerjiniz yoksa, sütü beslenme listenize daha fazla dahil edebilir, sabahları yulaf ezmenizi sütle yiyebilir, granolanıza süt katabilirsiniz.

Yulaf demişken; bağırsakları temizlemeye yardım eden bir diğer besin ise lif bakımından zengin olan yulaftır. Günün ilk saatlerinde yulaf tüketmek sindirim sisteminize fayda sağlar. Yulaf yemek aynı zamanda kabızlık ile savaşmanın harika bir yolu olabilir.

Yulafınıza ahududu eklemek de hem lezzet hem de daha fazla sağlık katacaktır. D vitamini zengini olan ahududu, daha uzun süre tok hissetmemize yardımcı olabilir.

Öte yandan sebze suları da bağırsakları temizlemeye yarayan harika alternatiflerdir. Özellikle sabahları içilen kereviz suyu, vücuttaki toksinlerin atılmasına ve bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur.

Kereviz suyunun tüm faydalarını okumak için linke tıklayabilirsiniz.