Bağırsak tembelliği belirtileri nelerdir? Bağırsaklar neden tembelleşir, nasıl daha hızlı çalışır?

Bağırsak tembelliği, pek çok insanın yaşamını rahatsız edici yönde etkileyen bir durum olmaktadır. Belirgin olarak karın bölgesinde meydana gelen şişkinlikten dolayı kıyafet giymenin zorlaşması dahi mümkündür. Hatta harekete zorluklar da sıklıkla yaşanmaktadır.

Bağırsak Tembelliği

Sıklıkla bağırsak tembelliği belirtileri ortak olmaktadır. Aynı zamanda kabızdaki belirtiler ile de paralellik göstermektedir. Rahatsız edici boyutta gaz hissi oluşumu ile tuvalet ihtiyacını gidermede zorluk yaşanması en sık görülen özelliklerden olmaktadır. Kimi insanlar bağırsak tembelliğinin etkilerini kabızlığın tedavisinde kullanılmakta olan ilacı aldıktan sonra oluşan belirtiler ile eş tutmaktadır. Bu tembellik olayı yaşandığında kalın bağırsak, atık haline gelen maddeleri ağır bir biçimde taşıma işlemi yapmaktadır.

Bu rahatsızlık devamlı hale gelebilmektedir. Herhangi bir zamanda oluşan belirtiler bazen şiddetlenme yaşayıp bazen yok olabilmektedir. Bu konuda beslenme tarzı, yaşam şekli gibi etkenler önemli olmaktadır. Bunlara bağlı olarak bağırsak tembelliğinde azalma ya da yok olma görülebilmektedir.

Bağırsak Tembelliği Oluşumu

Bu rahatsızlıkta en öne çıkan gösterge kabızlık şeklinde olmaktadır. Kabızlığın oluşumu neye bağlıdır sorusu akla gelmektedir. İnsan, yemek yediğinde sinir hücreleri her defasında sindirim mekanizmasına sinyaller iletmektedir. Bu sinyaller yenilen besinlerin sindirilmesi ve atık maddelerin uzaklaştırılması için iletilmektedir. Sindirim sisteminde bulunan kaslar ise, yenilen bu besinler ile oluşan atıkları bir yöntem ile ileri tarafa itmektedir. Bu işlem kalın bağırsak tarafından da uygulanmaktadır. Ancak bu işlemin aksadığı ya da zayıflamaya uğradığı durumlar oluşabilmektedir. Bunun nedenleri arasında şunlar bulunmaktadır:

Kabız olunduğunda çok fazla kabız ilacı kullanmak

Beslenme ile ilgili kısıtlayıcı tutumda olmak ya da ortamda bulunmak

Herhangi bir yeme bozukluğuna sahip olmak

Sağlığa doğrudan ve dolaylı etki etken hem uyuşturucu hem de kimi ilaçları kullanmak

Burada önemli bir ayrıntı bebekler ile ilgili olmaktadır. Bebeklerde bağırsak tembelliği oluşumu sıklıkla ekstra alınan gıdalar ile mama nedenli ortaya çıkmaktadır.

Bağırsak Nasıl Daha Hızlı Çalışır?

Öncelikle bağırsak tembelliğinin nedenleri belirlenmektedir. Sonrasında uygun tedavi yöntemi seçilmektedir. Tedavi seçimi bağırsak tembelliğinin sebebine bağlı olarak değişim gösterebilmektedir. Mesela, göstergeler tuvalete çıkmanın zor olması biçiminde ise kabızlık için çözüm olacak yöntemler tercih edilmektedir. Fakat kabızlığın ötesinde bağırsakların tembelliği akla geliyorsa farklı çözüm yollarına başvurmak gerekebilir

Egzersiz Yapmak

Kolaylıkla yapılması mümkün olan kimi egzersiz hareketleri kan akışında iyileşmeye yol açacaktır. Böylece kan akışı abdominal olarak adlandırılan bölgeye yönelecektir. Kimi insanlarda kan akışının bu bölgeye kayması, bağırsakların hızlanması için olumlu olmaktadır. Hatta düzenli egzersiz tembellik için devamlı çözüm de sunabilmektedir.

Tuvalet Alışkanlığı

Tuvalette doğal pozisyonu korumak önemlidir. Bunun için çeşitli araçlardan yardım alınabilmektedir. Kullananlar bu araçların olumlu sonuçları olduğunu bildirmektedir. Ayrıca bir spor biçimi olan squat da tuvalet alışkanlığını sağlıklı noktaya getirmekte yardımcı olmaktadır.

Diyet

Bir diyet programı uygulanıyorsa, bu program da olumsuz etki yapabilmektedir. Bağırsak tembelliği diyet programında yeterli miktarda lif olmamasına bağlı olarak oluşabilmektedir. Burada önemli olan diyet programına lif içeren besinleri dahil etmek olmaktadır. Badem, incir kurusu, erik kurusu, brokoli, karnabahar, ay çekirdeği gibi besinler lif açısından önemlidir. Ayrıca su tüketimi de arttırılabilir.