Badem Yağı Saça Nasıl Uygulanır, Faydaları Nelerdir?

Tatlı badem yağı en çok satılan ve saç ürünü olarak kullanılması önerilen yağdır. Tatlı badem yağının saçınızın sağlıklı görünmesi için denemeniz gereken özellikleri ve faydaları hemen aşağıda...

Badem Yağının Saça Faydaları

Badem yağı saçları yumuşatır

Badem yağı iyi bir yumuşatıcıdır, yani saçınızdaki boşlukları hücresel düzeyde doldurabilir. Bu, saçınızın dokunuşta daha yumuşak olmasını sağlar. Saçınızda badem yağı kullanmak zamanla daha yumuşak bir doku sağlar. Badem yağı saç bakım rutininize eklendiğinde, saçınızın daha kolay tarandığını ve şekillendirildiğini fark edebilirsiniz.

Badem yağı saçları güçlendirir ve onarır

Saçı tedavi etmek için belirli yağların kullanılması, kırılmaya ve bölünmüş uçların azalmasına daha az eğilimli olmasını sağlayabilir. Badem yağı gibi fındık yağlarının yağlayıcı özellikleri saç şekillendirme sırasında sürtünmeyi azaltır.

Badem yağı saçınızı uzatabilir

Badem yağının saçların uzamasında etkili olduğunu kanıtlayan klinik araştırmalar yoktur. Badem yağı saçı daha güçlü ve kırık uçlara daha az eğilimli hale getirebilir, bu da hasar gören saçlarınızı kaybederek saçlarınızın uzamasını yavaşlatmayacağı anlamına gelir. Badem yağı yüksek miktarda E vitamini içeren doğal bir antioksidandır. Antioksidanlar saçınızın etrafındaki çevresel stresle mücadele ettiğinde saçlarınız daha genç ve sağlıklı görünür.

Badem yağı saç derisini tedavi eder

Badem yağı, pul pul dökülen saç derisi ve saçtaki sedef hastalığı için bir tedavi olarak da kullanılabilir. Çin ve Ayurveda tıbbında badem yağı kuru saç derisi rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılmıştır. Az miktarda badem yağını doğrudan saç derinize sürmek, bölgeye kan akışını arttırır ve kafanızdaki cilde güçlü antioksidanlar verir.

Badem Yağı Saça Nasıl Uygulanır?

Badem yağını, uygulamadan önce avuçlarınızın arasında küçük bir miktar ovalayarak doğrudan saçınıza uygulayabilirsiniz. Parlaklığı ve yumuşaklığı artırmak istiyorsanız, saçınızın uçlarına özellikle dikkat edin. Yağı saçınızın ucuna masaj yapın ve şekillendirdikten sonra yağı saçınızda bırakın.

Badem yağını, saç kremi maskesinde bir bileşen olarak da kullanabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı oda sıcaklığında hindistancevizi yağını 1 tatlı kaşığı badem yağı ve avokado gibi kremsi, doğal bir bakım maddesi ile karıştırın. Bu güçlü saç maskesini temiz ve kuru saça uygulayın ve 40 dakikaya kadar bekletin.

Badem Yağının Saça Zararları ve Yan Etkileri

Badem yağı, herkesin cildinde kullanması için genellikle güvenlidir. Şiddetli bir fındık alerjisi olan herkes, badem yağını saçlarında veya başka bir amaçla kullanmamalıdır, çünkü tetiklediği alerjik reaksiyon ciddi olabilir.

Saçınızı kurutmadan önce saf badem yağı sürmeyin. Yağ saç folikülünüzün etrafında ısınır ve saç derinizi yakabilir.