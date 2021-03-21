Badem Yağı Faydaları Nelerdir Ve Ne İşe Yarar?

Badem yağı, cildin sağlık bir görünüm kazandırıyor ve bu nedenle sık sık tercih ediliyor. Acı ve tatlı olmak üzere iki çeşidi bulunan bu yağ, cilt ve saçlarda oldukça etkili. İşte badem yağının faydaları ve kullanım şekli.

Badem yağı faydaları nelerdir?

Badem yağı, saçları besleyici bir özelliğe sahiptir ve saçların dökülmesini önler.

Kuru ve çatlak ciltteki pürüzlerin giderilmesini sağlar.

Tatlı badem yağı cilt tonunu eşitler ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

İçerisinde bulunan yağ asitleriyle tatlı badem yağı, saç, kirpik ve kaş bakımında da etkili.

İçeriğindeki zengin A, B1, B2, B6 ve E vitamini sayesinde cildi nemlendirir. Sivilcelerin kurumasına da yardımcı olur.

Makyaj temizliğinde de doğal bir ürün olarak tercih edilebilir. Zararlı kimyasallar içermediği içermez ve cildi nazikçe temizler. Üstelik kuru ciltlerde makyaj temizleyici olarak tercih edilmesi iyi bir seçenek olabilir.

Kış aylarında oluşan cilt kuruluğuna karşı da kullanılır. İçerisinde tekli doymamış yağ bulunduğu için cilt tarafından kolayca emilir ve nem dengesinin korunmasını sağlar.

Badem yağı saçlara nasıl uygulanır?

Badem yağını, saçınıza hafif nemliyken sürün ve saç diplerine masaj yaparak uygulayın. Bir süre beklettikten sonra güzelce durulayın.

Eğer kepek probleminiz varsa, saç diplerinize yine masaj yaparak uygulayın ve yarım saat kadar bekletip yıkayın.