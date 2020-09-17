Badem Göz Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, badem göz şekli ile kalkık kaş estetiği olan Bella Eyes tekniği hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.

Klasik teknikte, badem göz estetiği göz çevrenizden ya da kulak seviyenizden başlayıp saç çizginizin etrafından dolaşan kesintisiz bir kesik yapılır. Saç çizgisine bağlı olarak, cerrah gözle görülür bir iz oluşumunu önlemek için özen gösterse de minimal invaziv bir teknik olan Bella Eyes tekniğindeki izlerin tamamen belirsiz olması mümkün olmayabiliyor.



Bella Eyes estetiği nasıl yapılır?



Bella Eyes ortalama 2 saat süren bir operasyonla uygulanmaktadır. Endoskopik teknikler ile saçlı deriden açılan 0,5 mm.lik minimal kesilerle operasyon gerçekleştiriliyor. Bu sayede görünür bir dikiş izi oluşmuyor. Açılan bu minimal kesilerden hem göz hem de kaş şekline müdahale edilebiliyor. Minimal invaziv bir işlemle hedeflenen görünüm başarılı bir şekilde sağlanabiliyor.



Minimal invaziv bir işlem olduğu için iyileşme süreci hızlı ve zahmetsiz geçer. İzler saçların arasına gizlendiği ve minimal kesiler yapıldığı için görünen bir yara izi oluşmadan, ufak ödemlerle bu süreç atlatılabilir. Cilt türüne göre oluşan morluk ve ödem değişebilir. Hastanın cilt ve yaşam kalitesine göre ortalama 1 hafta içinde iyileşme tamamlanabiliyor. Operasyonun hemen ardından estetik işlemin sonuçları görünür olur.



Avantajları nelerdir?



Çeşitli teknikler ile badem göz oluşturulabiliyor ancak, bunun için gözlerin kenarlarından görünür kesiler uygulanması gerekebiliyor. Endoskopik kaş kaldırma ve göz çekme estetiği ile görünür kesi yapılmaz. Sonuçları uzun ömürlü olan, oldukça etkili sonuçlar elde edilmesini sağlayan modern bir tekniktir.



Hastanın ihtiyacına göre göz, kaş ve yanak estetikleri birleştirilerek kombine operasyonlar yapılabilir. Bunun için Bella Eyes tekniği ile birlikte Hollywood Yanağı estetiği teknikleri birleştirilebilir. Hatta badem göz ile ayni kesiden yapıldığı için orta yüz germe ameliyatı da sıklıkla kombinasyonda tercih edilir. Bu operasyonlar kişiye özel olarak planlanarak uygulanır.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu