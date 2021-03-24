Badem Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Badem Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Bademin ana vatanı Çin ve Orta Asya'dır. Bademin Asya ile Avrupa arasında bulunan İpek yolunda seyyar tarafından yendiği düşünülür. Badem, bu seyyarlar sayesinde pek çok ülke ile birlikte bizim ülkemize de gelmiştir.

Badem Ağacı Nedir? Limon Ağacı Hakkında Bilgi

Badem ağacı, gülgiller familyasının Prunoideae alt dalıdır ve meyvesi yenen küçük bir ağaç türüdür. Ülkemiz konumu itibari ile farklı iklim özelliklerine sahiptir. Bu da pek çok tarım ürününün ülkemizde yetiştirilmesine olanak sağlıyor. Ülkemizin bu özelliği sayesinde çeşitli meyve, sebze ve tahıllar üretiliyor. Ülkemize badem seyyarlar aracılığı ile gelmiştir. Binlerce yıl önce ülkemize seyyarlar aracılığı ile gelen badem sadece tohumla üretildiği için çok çeşitliliğe sahiptir. Ülkemizde Texsas ve Nonpareil gibi farklı badem çeşitleri üretiliyor. Aynı zamanda badem ağacının odun olan bölümü, -20 derece ile -30 dereceye kadar soğukluğa dayanıklıdır.

Badem Ağacı Latince İsmi

Badem ağacının Latince ismi, Prunus dulcis olarak bilinir. Ana yurdu İran ve Afganistan yaylaları olan badem ağacı, mutfaklarda hem tatlı hem de tuzlularla kullanılabilen lezzetli ve faydalı bir yemiş olan bademin yetiştirilmesini sağlıyor.

Badem Ağacı Özellikleri

l Badem ağacı, 6-8 metre kadar uzayabilir. Bazı durumlarda bu ağacın boyu 12 metreye kadar uzayabiliyor. Yıllık uzayan dallar üzerinde bulunan tüm tomurcuklar aynı mevsimde büyür ve ikinci dalların meydana oluşması durumunda ise, ağaç yayvan hale gelir.

l Yıllık sürgünler üzerinde bulunan tomurcukların sürmemesi durumunda da ağaç dik bir şekilde büyür. (Teksas çeşidi gibi)

l Badem ağaçları, genellikle ortalama olarak 50 yıl kadar yaşar. Fakat bazı durumlarda 100 yaşına kadar yaşayan badem ağaçlarına rastlamak da mümkündür.

l Kazık kök tipinde ağaçlardır. Saçak kök az olduğu zaman fidanlar, yer değiştirme sırasında çok kayıp verir.

l Badem ağaçlarının yapraklarına göre iri, orta iri ve küçük çeşitleri vardır. Yaprağın bulunduğu çevre koşulları ve dal bu durumu tamamen etkiler. Badem ağaçlarının yaprakları açık yeşil ve koyu yeşil arasındadır. Yapraklarının kenarları ise dişlidir.

l Çiçek tomurcukları, farklı yaştaki dallar ile bunlar üzerinde bulunan 2 ve 13 cm uzunluğundaki buket adı verilen kısa meyve dallarında bulunur.

Badem Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Badem ağaçları yaz aylarında dikilmeli ve yaz dönemlerinde sık sık sulanmalıdır. Kışları ise aşırı soğuk olmayan ve bademe zarar vermeyecek derecede soğuk geçmeyen bölgelerde ise fidan dikimi, Ocak ayında yapılabilir. Daha soğuk bölgelerde ağaç dikimi ise Mart aylarında yapılmalıdır.

Badem Ağacı Nerede Yetişir?

Ülkemiz dışında Akdeniz kıyıları ve İtalya, İspanya gibi ülkelerde de badem yetiştirildiği yapılıyor. Badem ağacı, yazları kurak ve sıcak, kışları ise ılık ve yağışlı bölgelerde yetiştirilir. Bu nedenle Akdeniz iklimine hakim olan bölgeler, badem yetiştiriciliği için ideal bölgelerdir. Badem erik, kiraz ve şeftali ile aynı ailede yer alıyor.

Badem Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Fidan dikimi yapılırken açılacak çukurlukların derinlikleri ise 70 ila 80 cm derinliğinde ve genişliğinde olmalıdır. Fidanların aşı yerleri ise toprak altında kalmamalıdır. Badem ağaçlarında budama işlemi, kış aylarında havaların çok soğuk olmadığı dinlenme döneminde yapılır.

Badem Ağacı Yaprak Döker mi?

Badem ağacı, yaprak dökme mevsiminde yapraklarını döker.

Badem Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Badem ağacının yaz aylarında birkaç kez sulanması ve budama zamanı geldiğinde budanması gerekir. Uzun ömürlü olan bu ağaçlar, bakımlı olduğundan daha da uzun süre yaşar.

badem ağacı faydaları nelerdir?

Badem ağacının tüm dünya tarafından sevilen meyvesi badem, kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Beyin fonksiyonlarının düzenli ve sağlıklı çalışmasını sağlar. Alzheimer hastalığı başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi gelir. Cilt sağlığını korur, kan şekerini dengeler ve kilo vermeye yardımcı olur.

Badem Ağacı Hastalıkları Neler?

Badem ağacında en çok görülen hastalıklardan birisi, Verticillium solgunluğudur.

Badem Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Badem Ağacı Kullanım Alanları

Badem ağacı, pek çok hastalığa şifa olacak bademin yetişmesini sağlar. Badem kozmetik alanında, sağlık alanında ve mutfakta yaygın olarak kullanılan bir üründür.