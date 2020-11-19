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Stil Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Bacaklarınızın Daha Uzun Görünmesini Sağlayan 8 Stil Önerisi

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Bacaklarınızın Daha Uzun Görünmesini Sağlayan 8 Stil Önerisi
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"Bacaklarınızı yeterince uzun bulmuyorsanız bazı stil illüzyonlarından faydalanabilirsiniz. O numaralar neler mi? Gelin, anlatıyoruz!"

1- Belinizi ön plana çıkarın

Belinizi ön plana çıkarmak için, bel bölgesini açıkta bırakan iki parçalı giysileri tercih edebilirsiniz. Bu kesinlikle bacaklarınızın daha uzun görünmesini sağlamanın en iyi ipuçlarından biridir.

2- Yüksek belli giysiler tercih edin

Daima yüksek belli pantolon ve etekleri tercih edin. Bacaklarımız görsel olarak ne kadar yüksekse, o kadar iyi görünür.

3- Eteklerin sihrini kullanın

Etekler ve elbiseler bacaklarınızın daha uzun görünmesine son derece yardımcı olabilir. Birkaç A-kesim veya kalem etek satın alın ve bunları günlük kıyafetlerinize ekleyin.

Bacaklarınızın Daha Uzun Görünmesini Sağlayan 8 Stil Önerisi

4- Doğru uzunluk

Diz altında biten etek veya elbiselere dikkat edin. Bu tarz kıyafetler bacaklarınızı görsel olarak keserler. Diz hizasından biraz daha uzun ya da daha kısaları tercih etmenizde fayda var.

5- Renk uyumuna dikkat edin

Mümkün olduğunca bir renk sütunu oluşturmak için üstünüzün ve altınızın rengini eşleştirerek, modern ve çok daha uzun bir görünüm elde edebilirsiniz.

6- Asimetrik kesimlere yönelin

Vücudumuzu görsel olarak tamamlayan ve görünüşü uzatan asimetrik etek ve elbiseler tercih edin. Bu her seferinde işe yarar!

Bacaklarınızın Daha Uzun Görünmesini Sağlayan 8 Stil Önerisi

7- Dikey çizgiler

Bacaklarımızın daha uzun görünmesini sağlamak için dikey çizgilerin gücünden ilham alın. Bu klasik ipucu eski olmasına rağmen hala geçerliliğini koruyor.

8- Aynı renk ayakkabılar

Aynı renk ayakkabı tüyosu her zaman işe yarar. Amaç, bacaklarımızı uzatmak için ayak bileklerimizle ayakkabılarımız arasındaki çizgiyi ortadan kaldırmaktır. Dolayısıyla, ayakkabınızın rengini tayt veya pantolonunuzla eşleştirin veya teninizi gösteren açık ayakkabılar tercih edin.

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