Bacaklarınızın Daha Uzun Görünmesini Sağlayan 8 Stil Önerisi

1- Belinizi ön plana çıkarın

Belinizi ön plana çıkarmak için, bel bölgesini açıkta bırakan iki parçalı giysileri tercih edebilirsiniz. Bu kesinlikle bacaklarınızın daha uzun görünmesini sağlamanın en iyi ipuçlarından biridir.



2- Yüksek belli giysiler tercih edin



Daima yüksek belli pantolon ve etekleri tercih edin. Bacaklarımız görsel olarak ne kadar yüksekse, o kadar iyi görünür.



3- Eteklerin sihrini kullanın



Etekler ve elbiseler bacaklarınızın daha uzun görünmesine son derece yardımcı olabilir. Birkaç A-kesim veya kalem etek satın alın ve bunları günlük kıyafetlerinize ekleyin.

4- Doğru uzunluk



Diz altında biten etek veya elbiselere dikkat edin. Bu tarz kıyafetler bacaklarınızı görsel olarak keserler. Diz hizasından biraz daha uzun ya da daha kısaları tercih etmenizde fayda var.

5- Renk uyumuna dikkat edin



Mümkün olduğunca bir renk sütunu oluşturmak için üstünüzün ve altınızın rengini eşleştirerek, modern ve çok daha uzun bir görünüm elde edebilirsiniz.

6- Asimetrik kesimlere yönelin



Vücudumuzu görsel olarak tamamlayan ve görünüşü uzatan asimetrik etek ve elbiseler tercih edin. Bu her seferinde işe yarar!





7- Dikey çizgiler



Bacaklarımızın daha uzun görünmesini sağlamak için dikey çizgilerin gücünden ilham alın. Bu klasik ipucu eski olmasına rağmen hala geçerliliğini koruyor.



8- Aynı renk ayakkabılar



Aynı renk ayakkabı tüyosu her zaman işe yarar. Amaç, bacaklarımızı uzatmak için ayak bileklerimizle ayakkabılarımız arasındaki çizgiyi ortadan kaldırmaktır. Dolayısıyla, ayakkabınızın rengini tayt veya pantolonunuzla eşleştirin veya teninizi gösteren açık ayakkabılar tercih edin.